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▲原PO相當心疼林襄的遭遇，貼文也釣出本人留言，林襄附上兩個泛淚的表情貼圖來回應粉絲。（圖／Threads）

▲林襄感謝粉絲的熱情愛戴，同時也呼籲大家保持理性。（圖／林襄IG）

▲林襄現身東京巨蛋觀看台日戰，一現身瞬間引發場邊轟動。（圖／林襄IG）

味全龍啦啦隊女神林襄近日自費前往東京巨蛋為中華隊加油，一出場便掀起台日球迷轟動，還被日媒狂讚為「世界級美女」。然而有粉絲在Threads上發文透露，23日球賽結束後，林襄遭多名粉絲一路尾隨，最後急奔進飯店。對此，《NOWnews今日新聞》詢問林襄經紀人，對方表示林襄當時十分害怕，也希望粉絲們能保持理性。有粉絲目擊林襄在23日球賽結束，準備離開球場時，被多名球迷緊跟，林襄快步離開並嚴肅地表示：「NO！」對方還是不理會，林襄只好快速衝刺進巨蛋飯店避開。原PO心疼表示：「希望最後有甩掉他們，名人甚至是女神真的很難為，不能生氣只能躲避，不能暴怒只能嚴肅，希望她沒事，辛苦了。」該篇貼文也釣出林襄現身留言區，她附上兩個眼眶泛淚的表情貼圖來回應粉絲的擔憂。許多人也紛紛心疼表示：「襄辛苦了，記得好好保護自己」、「狂粉真的蠻可怕」、「希望襄不管去哪裡都能平平安安！」對此，林襄經紀人還原當天現場狀況，坦言林襄當時心裡蠻害怕，所幸當下有經紀人保護，才沒有受傷。同時林襄也替這些粉絲緩頰，理解他們只是想靠近一點，「雖然害怕，但是沒有惡意，只是方法不是最正確的」，最後感謝粉絲們熱情愛戴，並呼籲大家保持理性，避免造成不必要的困擾。