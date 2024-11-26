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中華隊在世界12強棒球賽奪冠，寫下歷史紀錄，為迎接由「台灣隊長」陳傑憲所領軍的這群中華英雄們，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行將於今（26）日下午3時20分舉行，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統賴清德與副總統蕭美琴迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。而遊行過程中，也將湧入大批支持的球迷、觀眾與啦啦隊女神們到場力挺，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》，我們將為您即時轉播最精彩現況。🟡路線：📍16:00-16:20 Team Taiwan入場📍16:20-16:25 總統賴清德 致詞📍16:25-16:30 副總統蕭美琴 致詞📍16:30-16:35 中華職棒聯盟 蔡其昌會長 致詞📍16:35-16:40 選手代表陳傑憲 致詞📍16:40-16:45 互贈紀念品