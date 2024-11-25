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▲黃偉哲也期待透過今天成功案例的展示，能激勵更多企業探索新的可能，更進一步拓展國內外市場及品牌商機。（圖／南市府提供）

▲今年度計有10家廠商研發計畫獲選「年度績優廠商」殊榮。（圖／南市府提供）

台南推動地方產業創新研發有成，今年度市府結合中央投入超過4,500萬元資金挹注，共55案計畫業者獲補助，內容涵蓋：智慧綠能、金屬機械、資訊服務、民生化工、生技食品與創新設計領域，創造2.7億元產值，增加69個就業機會。市長黃偉哲今(25)日除肯定在地廠商的努力，也感謝業者對創新研發的投入，與政府共同努力，帶動地方產業升級轉型。今年度計有10家廠商研發計畫獲選「年度績優廠商」殊榮，成果橫跨再生醫學新浪潮、樂齡及腎友友善食品、多元應用車載系統、綠色暖風機、真空負壓罐、減碳救星廢油循環槽、醫療與健身服務管理系統、環保綠色建材等，今天於新營贏地創新育成基地展示成果，並接受市長黃偉哲頒獎表揚。黃偉哲希望藉此成果，持續在「贏地」再努力下去，能夠讓更多對環境友善的中小企業，培植成為台南的獨角獸，能夠展翅高飛，不僅瞄準台灣市場，而且能打進亞洲，甚至打世界盃，成為另外一個台南之光。黃偉哲也期待透過今天成功案例的展示，能激勵更多企業探索新的可能，更進一步拓展國內外市場及品牌商機。市府將持續協助中小企業轉型，透過政府補助，減少在新產品研發過程中企業的資金壓力，期望各界業者皆能投入創新研發，奠定產業基石。今天的成果展，彙集本年度10家優良廠商的研發能量，包含解決關節炎的奈米載體技術、銀髮及腎友友善食品、沙灘車ABS系統、衛浴暖風機、產品減碳到服務業數位化創新商業模式等，讓民眾近距離接觸科技研發能量，了解在地企業的品牌理念，黃偉哲參觀每個成果展覽攤位，亦聽取業者解說本次研發成果及衍生效益，現場氣氛活絡。經發局表示，台南市SBIR自100年起至今已補助930案，總投入逾7億3千萬元補助經費，共創造逾106億元產值，增加逾3千7百個就業機會；經由不斷「創新」，來實現企業長遠發展的願景，有效帶動整體產業蓬勃發展、厚植產業實力。這次榮獲優良的10家廠商為：如保興業、雍御企業、第一企業社、倍速運動、佳大建材、新器象、訊聯生物科技、古福、乖獸廚房、杰利安科技。