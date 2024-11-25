我是廣告 請繼續往下閱讀

2024新社花海暨台中國際花毯節展出倒數最後一週，自開幕以來好評不斷，每日皆迎來眾多賞花遊客。台中市政府交通局因應花海黃金週末，已備妥近175輛接駁車，方便疏運民眾上下山，交通局長葉昭甫表示，市府提供5條免費接駁路線，松竹線、豐原線及太原線不分平假日提供服務，假日加碼東勢線及會場環線，歡迎民眾把握展期，多搭乘接駁車賞花，悠閒探索山城風光。葉昭甫指出，新社花海盛會已成為民眾每年與花有約的浪漫之旅，一早各接駁站都會湧入排隊人潮，交通局事先在松竹線及豐原線兩大熱門站點規劃充足接駁班次，視每線接駁情況即時調度車輛，確保維持穩定發車頻率，強化接駁品質。另也考量無障礙接駁需求，除原有社會局所提供的復康巴士預約管道外，每日在各接駁線皆備有無障礙接駁車或低地板公車，長者或行動不便的民眾，同樣可以搭乘接駁車徜徉花海美景。葉昭甫說明，山上停車空間有限且前幾日連日下雨，展區停車場區域出現泥濘，考量行車安全，主辦單位會視情況暫時關閉展區停車場，若擔心上山無位置可停車或塞車，搭乘接駁車上山會是最佳選擇，平日約30分/班、假日約15-20分/班，坐滿即發車，歡迎搭乘免費、班次多的接駁車前往會場。超人氣的新社花海，創造台中城市慶典好口碑。葉昭甫呼籲，花海展出倒數一週，勢必吸引更多遊客上山，車多難免壅塞，民眾出發前事先查詢「花海花毯即時交通資訊」確認山上車況及剩餘車格資訊，也請各位花迷把握最後一週展期，搭乘五線齊發的接駁車，省時又便利。