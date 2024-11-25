張峻瑋2200萬簽約福岡軟銀鷹！畢業自穀保家商的張峻瑋，擁有最快156公里速球，而獲稱「台灣火球男」，張峻瑋日前宣布以育成選手身份，和軟銀鷹簽下1億日幣（約合2,100萬元新台幣）合約，年薪400萬日幣（約合84萬元新台幣）。今（25）日軟銀球團為張峻瑋在台北舉辦加盟記者會，包含球團GM三笠杉彥也特地來台，歡迎這名火球男加入，並提起中華隊在12強冠軍戰擊敗日本隊，直言：「台灣好手越來越多」。
U18美國戰成名 日職注意到台灣球員
張峻瑋畢業自棒球強豪穀保家商，最快球速達到156公里，雖然年僅19歲，但已經累積豐富國家隊資歷。尤其在U18世界盃上，先發對陣美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此開始受到外國球隊關注。
今年可以說是台灣高中球員旅日大年，張峻瑋是第6位加盟日職的台灣球員，前面5位球員包含徐翔聖（養樂多）、黃錦豪（讀賣巨人）、陳睦衡（歐力士）、蕭齊（樂天）以及選秀入選的陽柏翔（樂天），共4名投手、1名野手。
球團GM三笠杉彥在記者會上致詞，表示：「今天來到台北，參加張峻瑋的加盟記者會，很開心 ，我們目標是拿下世界第一，不只是日本的選手，也想要找到世界各國的好手。」
並且提起中華隊昨（24）日拿下12強賽冠軍戰，說道：「昨天的世界12強賽，台灣拿下冠軍，現在不管是哪個日職球團，都知道台灣球員素質越來越好，好手也越來越多，這是開始觀察台灣選手的原因。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
張峻瑋畢業自棒球強豪穀保家商，最快球速達到156公里，雖然年僅19歲，但已經累積豐富國家隊資歷。尤其在U18世界盃上，先發對陣美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此開始受到外國球隊關注。
今年可以說是台灣高中球員旅日大年，張峻瑋是第6位加盟日職的台灣球員，前面5位球員包含徐翔聖（養樂多）、黃錦豪（讀賣巨人）、陳睦衡（歐力士）、蕭齊（樂天）以及選秀入選的陽柏翔（樂天），共4名投手、1名野手。
球團GM三笠杉彥在記者會上致詞，表示：「今天來到台北，參加張峻瑋的加盟記者會，很開心 ，我們目標是拿下世界第一，不只是日本的選手，也想要找到世界各國的好手。」
並且提起中華隊昨（24）日拿下12強賽冠軍戰，說道：「昨天的世界12強賽，台灣拿下冠軍，現在不管是哪個日職球團，都知道台灣球員素質越來越好，好手也越來越多，這是開始觀察台灣選手的原因。」
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。