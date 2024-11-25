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▲曾入選U18、U23中華隊的18歲「火球男」張峻瑋，以育成合約加入日職的福岡軟銀鷹隊。（圖／棒協提供）

張峻瑋2200萬簽約福岡軟銀鷹！畢業自穀保家商的張峻瑋，擁有最快156公里速球，而獲稱「台灣火球男」，張峻瑋日前宣布以育成選手身份，和軟銀鷹簽下1億日幣（約合2,100萬元新台幣）合約，年薪400萬日幣（約合84萬元新台幣）。張峻瑋畢業自棒球強豪穀保家商，最快球速達到156公里，雖然年僅19歲，但已經累積豐富國家隊資歷。今年可以說是台灣高中球員旅日大年，張峻瑋是第6位加盟日職的台灣球員，前面5位球員包含徐翔聖（養樂多）、黃錦豪（讀賣巨人）、陳睦衡（歐力士）、蕭齊（樂天）以及選秀入選的陽柏翔（樂天），共4名投手、1名野手。球團GM三笠杉彥在記者會上致詞，表示：「並且提起中華隊昨（24）日拿下12強賽冠軍戰，說道：「