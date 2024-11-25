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▲各務孝太看冠軍賽替台灣加油。（圖／翻攝自各務孝太IG）

台日混血男星各務孝太昨（24）日在東京巨蛋觀看世界12強棒球賽事，事後在IG恭喜台灣贏球，不少網友湧入留言問他是支持哪一隊的，他也大方回應「支持台灣」，讓許多粉絲嗨翻。各務孝太在IG貼出看球的動態，「恭喜台灣贏球，喉嚨吼到沒有聲音ing，東京ドーム最高。」更貼上台灣國旗，由於他是台日混血，讓許多網友好奇他支持哪一隊，各務孝太也大方回，「台灣。」還有人說台灣4:0真的好厲害，各務孝太也回應，「感動desu。」相當台灣化。台日混血的27歲新生代男演員各務孝太，過去曾被啦啦隊女神林襄、Yuri、壯壯點名是理想型，日前遭爆料與樂天啦啦隊宋宋（宋婉卉）牽手甜蜜擁抱，事實上，各務孝太的親姊姊各務禮美奈目前也在台灣活動，上個月才加入味全龍啦啦隊，當「小龍女」練習生，姊弟只差2歲，感情非常好，雖然在出生日本，但在就讀國小、國中時就陸續回到台灣念書，目前兩人都在台灣發展。