2024世界棒球12強賽結束，中華隊以以4:0擊敗日本，創下隊史12強最佳成績，而「心靈捕手」林家正更是造就本屆鐵牛棚佳績的隱藏功臣，許多投手都對他讚譽有加，認為林家正的配球與建議都相當有效。在中華隊奪冠後，YT演算法也發功，讓林家正在8年前僅19歲的受訪畫面曝光了。
林家正旅美之路充滿挑戰！成台灣歷史首位MLB選秀球員
旅美好手林家正，從高中開始就前往美國打拼，目標就是能進入MLB美國職棒大聯盟的殿堂，他在19歲也就是2016年首度參加MLB選秀，結果被西雅圖水手在第16輪第477順位選中，不過他最後也婉拒不簽約，打算在亞利桑納州立大學拚出成績再次參加選秀。
Youtube頻道《不要鬧工作室》，也在2016年專訪當年僅19歲的林家正，他也揭露自己旅美的生活與心聲，「從小我就想當個出色的運動員，我認為去美國不僅可以學到英文，還可學到不同的棒球文化與知識」。
林家正也坦言，自己高一前往美國的前半年最難熬，因為英文還不熟練，環境也陌生，「我又主要是捕手，必須要跟隊友溝通，所以拼命地學英文」。
「說不想家是騙人的」，林家正也表示，一開始曾想過旅美身邊友會講中文的人，會不會比較好，但回頭想，「都沒有人講中文，反而讓我英文學更快」，半年過去之後，什麼事情也都變得簡單了。
林家正也透露，在美國高中第一年最辛苦，每天早上8點上課到下午兩點，然後開始練球到四點半，晚上七點通常都會有一場比賽，這中間的空檔都會回家趕快寫一下功課，比賽後回家都晚上十點多了，還要準備隔天考試，還要洗衣服等，「在美國學生球員也要維持自己的課業，才可以參加比賽」。
林家正也說，「在美國，很多人比你強，一定有人跑得比你快，比你還要壯，很多人不只在學校接受訓練，還會在外聘請教練，只為了讓自己更強壯，在球場發會更好」。
而在這部訪談營片結束的2年之後，林家正終於在2019年被響尾蛇在第14輪、422順位挑中，獲得生涯最高順位，也完成簽約，成為台灣棒球史上首位透過選秀會進入美國職棒的球員。
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旅美好手林家正，從高中開始就前往美國打拼，目標就是能進入MLB美國職棒大聯盟的殿堂，他在19歲也就是2016年首度參加MLB選秀，結果被西雅圖水手在第16輪第477順位選中，不過他最後也婉拒不簽約，打算在亞利桑納州立大學拚出成績再次參加選秀。
Youtube頻道《不要鬧工作室》，也在2016年專訪當年僅19歲的林家正，他也揭露自己旅美的生活與心聲，「從小我就想當個出色的運動員，我認為去美國不僅可以學到英文，還可學到不同的棒球文化與知識」。
林家正也坦言，自己高一前往美國的前半年最難熬，因為英文還不熟練，環境也陌生，「我又主要是捕手，必須要跟隊友溝通，所以拼命地學英文」。
「說不想家是騙人的」，林家正也表示，一開始曾想過旅美身邊友會講中文的人，會不會比較好，但回頭想，「都沒有人講中文，反而讓我英文學更快」，半年過去之後，什麼事情也都變得簡單了。
林家正也透露，在美國高中第一年最辛苦，每天早上8點上課到下午兩點，然後開始練球到四點半，晚上七點通常都會有一場比賽，這中間的空檔都會回家趕快寫一下功課，比賽後回家都晚上十點多了，還要準備隔天考試，還要洗衣服等，「在美國學生球員也要維持自己的課業，才可以參加比賽」。
林家正也說，「在美國，很多人比你強，一定有人跑得比你快，比你還要壯，很多人不只在學校接受訓練，還會在外聘請教練，只為了讓自己更強壯，在球場發會更好」。
而在這部訪談營片結束的2年之後，林家正終於在2019年被響尾蛇在第14輪、422順位挑中，獲得生涯最高順位，也完成簽約，成為台灣棒球史上首位透過選秀會進入美國職棒的球員。
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