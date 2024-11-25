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▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打開中華隊攻勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊擊敗日本勇奪金牌，捕手林家正引導投手的價值在這次賽會展露無遺。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽結束，中華隊以以4:0擊敗日本，創下隊史12強最佳成績，而「心靈捕手」林家正更是造就本屆鐵牛棚佳績的隱藏功臣，許多投手都對他讚譽有加，認為林家正的配球與建議都相當有效。在中華隊奪冠後，YT演算法也發功，讓林家正在8年前僅19歲的受訪畫面曝光了。旅美好手林家正，從高中開始就前往美國打拼，目標就是能進入MLB美國職棒大聯盟的殿堂，他在19歲也就是2016年首度參加MLB選秀，結果被西雅圖水手在第16輪第477順位選中，不過他最後也婉拒不簽約，打算在亞利桑納州立大學拚出成績再次參加選秀。Youtube頻道《不要鬧工作室》，也在2016年專訪當年僅19歲的林家正，他也揭露自己旅美的生活與心聲，「從小我就想當個出色的運動員，我認為去美國不僅可以學到英文，還可學到不同的棒球文化與知識」。林家正也坦言，自己高一前往美國的前半年最難熬，因為英文還不熟練，環境也陌生，「我又主要是捕手，必須要跟隊友溝通，所以拼命地學英文」。「說不想家是騙人的」，林家正也表示，一開始曾想過旅美身邊友會講中文的人，會不會比較好，但回頭想，「都沒有人講中文，反而讓我英文學更快」，半年過去之後，什麼事情也都變得簡單了。林家正也透露，在美國高中第一年最辛苦，每天早上8點上課到下午兩點，然後開始練球到四點半，晚上七點通常都會有一場比賽，這中間的空檔都會回家趕快寫一下功課，比賽後回家都晚上十點多了，還要準備隔天考試，還要洗衣服等，「在美國學生球員也要維持自己的課業，才可以參加比賽」。林家正也說，「在美國，很多人比你強，一定有人跑得比你快，比你還要壯，很多人不只在學校接受訓練，還會在外聘請教練，只為了讓自己更強壯，在球場發會更好」。而在這部訪談營片結束的2年之後，林家正終於在2019年被響尾蛇在第14輪、422順位挑中，獲得生涯最高順位，也完成簽約，成為台灣棒球史上首位透過選秀會進入美國職棒的球員。