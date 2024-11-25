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日本共同社24日報導，美國和日本將針對「台灣有事」的狀況，制定聯合軍事計畫，包括將導彈部隊部署至日本西南部島嶼與菲律賓，並建立軍事據點。報導引述與日美關係密切的消息人士說法，日美雙方正努力於12月前制定針對「台灣有事」制定首個聯合軍事計畫，當中將納入美軍在日本西南方距離台灣很近的琉球群島及菲律賓打造臨時基地，並且部署導彈部隊等方針。消息人士指出，這一計畫顯示了日美的基礎對抗構想中，不排除中國會以武力統一台灣。若「台灣有事」狀況發生，廣大區域將會成為「戰區」，周邊居民有可能被捲入中國軍事基地的襲擊並成為受害者。據消息人士表示，擁有「海馬斯」多管火箭炮系統等裝備的美國海軍陸戰隊瀕海作戰團（MLR）將會部署於鹿兒島縣至沖繩縣延伸至台灣的島鏈上。在「台灣有事」緊迫程度加劇的初期階段，美軍將根據派遣陸戰隊小分隊的指導方針，在島嶼上部署臨時基地。屆時日本自衛隊將會負責提供彈藥和燃料等後勤支援。另外，美軍也將在菲律賓部署「多領域任務部隊」（Multi-Domain Task Forces）的遠程火力部隊，「多領域任務部隊」的目標是在空中、陸地、水上、太空、網路及資訊等多重環境中作戰。目前，對日本防衛省及美國與菲律賓駐東京大使館的查詢未得到回應。