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▲LaLa蘇心甯的聯名服飾品牌記者會邀來圈內好友站台，足見她在演藝圈的好交情。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲小優無端捲入大根未婚生子風波，又被爆料介入攝影師婚姻，笑說自己要祭改。（圖／記者吳翊緁拍攝）

38歲女星小優先前被週刊拍到與已婚攝影師逛超市，兩人互動親密、小優直接把頭靠在男子身上，之後還一同返家，小優隨後澄清不清楚對方有家庭，火速撇清兩人關係。今（25）日小優出席好友LaLa蘇心甯的聯名服飾品牌記者會，她強調目前兩人已經斷聯，「現在單身很乾淨，沒有任何事情。」提及捲入大根未婚生子風波，她也感嘆自己最近運氣不好，很需要去「祭改」。小優8月被拍到與一名男子逛超市，過程中不斷埋胸撒嬌、一起買菜還一同返家，隨後被起底該名男子早在7年前結婚並育有一女，老婆肚中還懷有二胎，小優也澄清，對方只是幫她拍照的攝影師，今日再度被問到此事，她強調和男方是工作關係，兩人之間沒有任何情愫，因此不需要認愛，也解釋兩人的互動純粹是因為她是個很大喇喇的人，才會沒有拿捏好分寸。小優也感嘆，經過這次事件讓她學到教訓，「我跟朋友的互動一向大喇喇，經由這件事情也學到教訓，公眾人物在外面行為舉止要小心，當時就是工作，我現在拍照都請女攝影師。」目前就是先把身體調養好，自己的生活非常單純，「希望大家多多把重點放在別的地方，換新公司希望更好表現，風雨趕快過去，現在單身很乾淨。」更大開自己玩笑，現在認識新朋友都要先看身分證。上周小優無端捲入大根未婚生子風波，她坦言當天就和對方電話聯絡，「我不可能去爆料的，我不知道他有沒有未婚生子，他自己個人的事情跟我是沒有關係的。」她無奈表示，和大根從《大學生了沒》、《全民最大黨》就認識，一直都很照顧對方，彼此之間關係良好，第一時間得知消息很錯愕，她也有和老闆吳宗憲聊聊，對方勸她：「有新聞比沒新聞好。」讓她崩潰喊：「不想要這種新聞！」