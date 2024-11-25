我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《鬼才之道》是今年金馬獎獲最多項獎的大贏家，雖是鬼片卻是走黑色幽默的路線，不陰森恐怖，賣座表現較不如部分走傳統驚悚嚇人路線的鬼片。（圖／牽猴子提供）

中華隊在2024世界棒球12強賽風光奪冠，讓棒球再度成為全台民眾最熱烈討論的話題，又有許多的「一日球迷」冒出來湊熱鬧。從以前到現在，棒球在台灣雖是「國球」，也很容易因為球隊的戰績引起廣泛關注，但棒球電影的票房始終衝不太起來，不只台灣自己拍攝的棒球電影賣座不理想，好萊塢的棒球電影在台灣也常常賣座踢到大鐵板。對此，有片商突發奇想，不知道如果棒球和台灣影片的票房萬靈丹：鬼，結合裡來是否會更吸引人？譬如拍攝新球員加入球隊之後，發現所有的隊員都是鬼，也許是讓更多觀眾有興趣看棒球片的包裝。近來台灣電影市場反應偏冷，不管好萊塢大片在全球各地如何熱賣，台灣的數字就是不出色，被懷疑是觀眾對12強棒球賽的熱情、要準時守在電視機前看比賽，擠壓了出門看電影的時間。但棒球話題雖熱烈，棒球電影在台灣的票房也仍然都不理想，一直讓人感到奇妙。有的網友認為是球賽的真實度和電影是經過編劇來安排戰況的發展，相比之下就刺激、吸引人的多，也有人覺得「看棒球賽」與「看棒球片」完全是兩回事、不能混為一談。也有人覺得熱愛運動賽事的人口在台灣不算多，當然沒辦法撐起運動影片的票房。亦有人提出「足球」在歐美各地廣受歡迎、足球片卻也不見得有多少部能大熱賣的例子，證明棒球電影在台灣踢到鐵板，並不是多麼奇怪的事。棒球電影拍攝的方向，其實也不是只有「全部聚焦在比賽過程」這一種，像是「魔球」講教練透過數據運算、分析來挑選球員，反倒以不同角度在台灣締造棒球影片還不錯的票房成績，有網友因此認為如果棒球片還只是在拍比賽過程，觀眾真的不會太有興趣，那樣還不如直接看比賽就好。而台灣影片這幾年來最強大的賣座保證就是「鬼」，而且是走驚悚、恐怖類型的鬼片，不見得需要投入太大的資本，往往能夠收到不錯的迴響，今年的《鬼才之道》，嘗試建構出一個完整、「以鬼喻人」的世界觀，口碑不差卻沒有純粹嚇人的鬼片那麼熱烈的票房反應。過去的編導也沒有想過將「棒球」與「鬼」做結合，而在歐美其實棒球片已經很早就有類似「魔幻大聯盟」這種融合奇想與棒球的內容，就不知道台灣是否真的能出現一部棒球主題的鬼片，能讓觀眾耳目一新。