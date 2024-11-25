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▲副代表預估Newjeans違約金可能需要620億韓元（約新台幣15.7億元），對此閔熙珍則表示，好像沒有很多。（圖／取自NewJeans IG）

▲業界律師指出，若NewJeans無法舉證違反合約是公司責任的話，除須支付高額違約金外，可能還要放棄知識產權，以新團名出發。（圖／NewJeans IG）

韓國女團NweJeans13日向經紀公司ADOR發出最後通碟，要求公司在14天內針對合約問題進行調整，否則會考慮解除合約。同時閔熙珍在今（2024）年3月便與公司副代表討論違約金相關事宜，不僅曝光成員每月至少20億韓元（約台幣5000萬元）的收入，還估算違約金最高可能要支付超過6000億韓元（約新台幣138億元）。根據韓媒《朝鮮日報》曝光的對話紀錄來看，今年3月時閔熙珍與2名被認為是ADOR前副代表討論NewJeans違約金。聊天紀錄中，副代表A表示，假設每個成員月平均銷售額定為2億韓元（約新台幣500萬元），若在6月底解除合約，剩下62個月的合約，預計每人均要付出124億韓元（約新台幣3.1億元）的解約金額，5人的話就需要620億韓元（約新台幣15.7億元）。對此，閔熙珍表示，對NewJeans來說沒有很多耶。不過隨後副代表B則認為應該按照每個成員每月至少20億韓元（約台幣5000萬元）的收入來計算，副代表A補充，「原先是根據結算金來計算，如果按銷售額計算，每人可能達到15億至20億韓幣，全體違約金即4500億（約台幣114億元）至6200億韓幣（約台幣157億）。」然而，根據韓國公平交易委員會所制訂的標準合約規定，違約金通常按前1至2年平均月收入計算，乘以剩餘的合約年數。有業界律師指出，如果NewJeans能夠證明合約違反是公司責任，則可免除違約金及賠償義務。但若證據不足，NewJeans可能需支付違約金，甚至放棄知識產權，以新團名重新出發。