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▲洪申翰表示，針對最近勞動部勞發署發生令人非常痛心的事件，在此向代表勞動部向離世的同仁，還有他的家屬致上最深的歉意。（圖／記者朱永強攝影）

勞動部發生霸凌案，導致前勞動部長何佩珊引咎辭職。行政院長卓榮泰上週五宣布，由民進黨立委洪申翰接任勞動部長。他今（25）日接任勞動部長，強調自己也很明白現在是勞動部非常困難的時候，先針對近期事件向社會鞠躬，承諾勞動部說「只是守護勞工的最後防線，我們要成為維護勞權的第一線。」洪申翰致詞說，他感謝卓院長的信任，這段時間也被賦予三個期許，分別是穩定勞動部內部的團隊士氣、推動健全的職場文化，制定符合國家發展與人民期望的勞動政策。他接著表示，針對最近勞動部勞發署發生令人非常痛心的事件，「我對這位同仁的離世其實感到無比的遺憾跟不捨」，在此向代表勞動部向離世的同仁，還有他的家屬致上最深的歉意。他這兩天都已收到不少同仁心聲，讀到這些文字的時候，是很清楚可以感受到同仁的委屈跟不安，「在這裡我可以很明確的讓大家知道，我會確保每一位勞動部的同仁對職場霸淩的申訴案件都能夠有效的被處理」，除了司法調查，勞動部絕對會全力的配合若還有需要進一步查明，「若確認是錯誤的作法，就該嚴正的檢討和停止。」洪申翰接著說，因為勞動部是作為守護全國勞工朋友勞動權利的主管機關，自身必須成為友善職場的典範，確保每一位同仁都能在安全與尊重的環境中工作，以確保類似的事件不會再重演。他強調，他出身基層的社運團體全國勞工朋友以及勞動部的同仁們表達，他出身基層的社運團體，將不改初衷、全力以赴，會和大家一起解決問題，「未來的勞動部不會只是守護勞工的最後防線 我們要成為維護勞權的第一線。」負責監交新舊任勞動部長交接的是行政院政委陳時中。他致詞說，自己過去衛福部長跟勞動部都有密切合作，包括移工管理、疫情期間守護。擔任政委後，他也看到勞動部推動《中高齡者及高齡者就業促進法》、《社會救助法》都非常努力。他緊接著說，很可惜的是勞發署日前發生不幸的憾事，相信大家心裡都很痛，發現確實這裡有問題沒有注意到，或是可能被忽略掉，未來怎麼樣的去解決問題，能夠更同理心的去照顧，確保基層同仁，不要再這樣憾事再發生。「我們整體來講，不要用很多的一些大的藉口來霸淩同仁」，陳時中說，應該要看到辛苦，未來應該要各幹部互相協同合作，達成一定的效率。他也強調，申訴管道應該要更明確，讓同仁安心。陳時中最後提到，洪申翰在這個困難時間接任勞動部長這個困難工作。他過去在基層及社會團體的歷練相關，後來接任立委、黨團幹部都展現其關心議題，對於領導的才能。他轉述，行政院長卓榮泰交代，洪申翰接任部長第一是穩定勞動部同仁的工作情緒，其次是讓整體勞工安心地工作，第三則是放眼全部，訂立一個可長可久的勞工政策，相信洪申翰將有辦法完成這些任務，「傷痛已經形成，怎麼樣能夠改正錯誤，怎麼樣能夠往前走怎麼樣能夠更同理心，仰賴各位高階的朋友持續的努力。」