我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧從台韓大戰開始關注12強賽事。（圖／李多慧IG）

▲李多慧臀部宛如裝上馬達，跳電臀舞功力高超。（圖／李多慧IG）

▲李多慧舉手投足風情萬種。（圖／李多慧IG）

中華隊拿下世界棒球12強錦標賽總冠軍，南韓啦啦隊女神、小龍女李多慧從台韓大戰開始一路關注賽事，她昨（24）日以愛心手勢符號祝賀台灣奪冠，不過比賽進行時，她在IG上傳一支跳舞影片，被粉絲虧發布的時間點不妥當，因為內容實在太令人分神，「屁股裡有什麼機關？」李多慧昨天晚上分享最新舞蹈短片，她披著一頭烏黑及腰長髮，穿薄紗短版長袖上衣，內搭細肩帶小可愛，露出無贅肉柳腰和川字肌，白色高腰熱褲下衩出兩條比例勻稱的纖腿，大跳南韓3人女團VIVIZ的新曲〈Shhh!〉，只見她有如人體電動馬達般，快速且規律地抖動身體，尤其狂搖招牌翹臀，十分吸睛。影片中，李多慧還流暢地扭動身軀，冷不防撥髮做出挑逗的動作和眼神，加上甜膩的陽光笑容，讓人難以招架，看得入神，男女粉絲和同事留言：「這個影片怎麼這麼長都不會停...」、「哈哈哈！挑大家認真看台日大戰發文，超壞」、「辣瘋了！瘋掉」、「小公主太辣」、「1小時眨不了眼！」獲得近10萬人點讚。李多慧日前和閨密籃籃到台北大巨蛋看台韓之戰，為兩隊選手加油，成為觀眾席最美「嬌點」，其他還有樂天女孩舞蹈總監筱晴、若潼、小龍女心璇等人，眾女神和籃籃拍下多張大合照，籃籃還和李多慧摟摟抱抱、親暱玩自拍，畫面賞心悅目。昨天中華隊抱走台灣棒球史上第一座國際賽事冠軍金盃，在東京巨蛋見證歷史時刻的籃籃，事後發文寫下：「我的天啊啊啊啊啊啊啊！願望成真，中華隊拿下冠軍，我們真的做到了，無法言語的感動。」李多慧看到後留下5個雙手合比愛心的符號，也恭賀中華隊摘冠。