2024世界棒球12強賽由中華隊在冠軍戰以4:0擊敗日本，奪下台灣棒球國際賽首座冠軍，中華隊28位成員不僅打出榮耀，也替自己打出名氣，讓更多棒球小白也跟著入坑！尤其是台灣隊長陳傑憲，在賽程中優異表現獲得本屆12強「最有價值球員」殊榮，高顏值更讓他一夜爆紅，IG帳號追蹤數翻漲將近三倍，目前已經有26萬人追蹤，是所有球員中最高！《NOWnews》也特別整理台灣英雄的IG、Threads帳號、現在隸屬球隊，提供民眾一文全部追蹤起來！
台灣隊長陳傑憲12強賽爆紅！奪MVP、IG追蹤暴增快3倍
這次12強賽中華隊隊長陳傑憲表現優異，不僅獲得最有價值球員MVP的殊榮，陳傑憲還入選全明星隊「最佳外野手」、打擊王、最佳防守球員的個人獎項，搭配陳傑憲的高顏值，讓他一夜之間在社群爆紅，不僅台灣許多觀眾入坑「四爺魅力」，連日本球迷也陷入瘋狂。
陳傑憲在12強比賽劃下句點之後，IG追蹤人數暴衝快3倍，原本只有9萬多追蹤，截至今天下午16時為止，已經有26.2萬人追蹤，真的是一夕之間爆紅，尤其陳傑憲在賽後的感言真誠又令人催淚，和老婆的好感情也表露無遺，這一波可以說是圈粉無數！
🟡世界棒球12強中華隊投手社群帳號
📍林昱珉（亞利桑納響尾蛇）：IG @yulin_7_12、threads @yulin_7_12
📍陳冠偉（味全龍）：IG @chenkw2810、threads @chenkw2810
📍林凱威（味全龍）：私人帳號無開放追蹤
📍王志煊（樂天桃猿）：IG @_90_09_05、threads @_90_09_05
📍陳冠宇（樂天桃猿）：IG @kuanyu1029、threads @kuanyu1029
📍黃子鵬（樂天桃猿）：IG @huang_tzupeng、threads @huang_tzupeng
📍莊昕諺（樂天桃猿）：IG @xin_proveb、threads @xin_proveb
📍吳俊偉（中信兄弟）：IG @chun.wei.wu.94
📍黃恩賜（中信兄弟）：IG @huang_en_sih、threads @huang_en_sih
📍江國豪（富邦悍將）：IG @_chiang_1229_、threads @_chiang_1229_
📍張奕（富邦悍將）：IG @cho_yaku、threads @cho_yaku
📍郭俊麟（統一獅）：IG @kuo19920202、threads @kuo19920202
📍陳柏清（台鋼雄鷹）：IG @p.c.6_6、threads @p.c.6_6
🟡世界棒球12強中華隊捕手社群帳號
📍吉力吉撈·鞏冠（味全龍）：IG @chu_1313、threads @chu_1313
📍林家正（亞利桑納響尾蛇）：IG @lyle_lin_、threads @lyle_lin_
📍戴培峰（富邦悍將）：IG @daipeifong95、threads @daipeifong95
🟡世界棒球12強中華隊內外野手社群帳號
📍陳傑憲（統一獅）：IG @hsien_1994、threads @hsien_1994
📍林安可（統一獅）：IG @linanko、threads @linanko
📍邱智呈（統一獅）：IG @14_c.c.c、threads @14_c.c.c
📍潘杰楷（統一獅）：IG @pan.35、threads @pan.35
📍張政禹（味全龍）：IG @yu_6.8、threads @yu_6.8
📍李凱威（味全龍）：IG @kaiwei0525、threads @kaiwei0525
📍曾頌恩（中信兄弟）：IG @songennnnnn、threads @songennnnnn
📍江坤宇（中信兄弟）：IG @mike20108980、threads @mike20108980
📍岳東華（中信兄弟）：IG @t.h.yueh.98（岳東華本人授權IG粉絲帳號）
📍朱育賢（樂天桃猿）：IG @yuhsienchu_85、threads @yuhsienchu_85
📍陳晨威（樂天桃猿）：IG @c.c.w____98、threads @c.c.w____98
📍林立（樂天桃猿）：IG @lin_8511
以上就是這次中華隊28位英雄的社群帳號連結啦！不管你是長期關注棒球或者因為12強賽才關注台灣棒球，都非常歡迎追蹤自己喜歡的球員，給予他們鼓勵以及支持！讓我們再次謝謝這28位英雄以及教練團、工作人員的辛勞付出，讓世界看到台灣棒球硬實力，也開啟台灣棒球歷史的新篇章。
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這次12強賽中華隊隊長陳傑憲表現優異，不僅獲得最有價值球員MVP的殊榮，陳傑憲還入選全明星隊「最佳外野手」、打擊王、最佳防守球員的個人獎項，搭配陳傑憲的高顏值，讓他一夜之間在社群爆紅，不僅台灣許多觀眾入坑「四爺魅力」，連日本球迷也陷入瘋狂。
陳傑憲在12強比賽劃下句點之後，IG追蹤人數暴衝快3倍，原本只有9萬多追蹤，截至今天下午16時為止，已經有26.2萬人追蹤，真的是一夕之間爆紅，尤其陳傑憲在賽後的感言真誠又令人催淚，和老婆的好感情也表露無遺，這一波可以說是圈粉無數！
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📍張政禹（味全龍）：IG @yu_6.8、threads @yu_6.8
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📍曾頌恩（中信兄弟）：IG @songennnnnn、threads @songennnnnn
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📍岳東華（中信兄弟）：IG @t.h.yueh.98（岳東華本人授權IG粉絲帳號）
📍朱育賢（樂天桃猿）：IG @yuhsienchu_85、threads @yuhsienchu_85
📍陳晨威（樂天桃猿）：IG @c.c.w____98、threads @c.c.w____98
📍林立（樂天桃猿）：IG @lin_8511
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