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▲台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊登上高雄跨年舞臺，展現青春活力（圖／桂田文創提供）

▲台妞韓團GENBLUE幻藍小熊期待與「小熊餅乾」們在夢時代相見（圖／天空娛樂提供）

「2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航」今(25)日公布宛如K-POP演唱會的舞臺設計，以及少女力噴發的兩組卡司，分別是擁有人氣韓籍啦啦隊員的WING STARS和接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，將為今年高雄跨年晚會吹起一陣青春粉紅的韓風。市長陳其邁希望大家在夢時代跨年會場，就能感受到熱血又青春的國際級演出。市長陳其邁表示，近年許多韓星至高雄開唱，粉絲熱情響應，高雄儼然成為K-POP海外專區，這次跨年首次邀請擁有人氣韓籍啦啦隊員的WING STARS，和接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，讓大家在夢時代跨年會場，就能感受到熱血又青春的國際級演出。台灣英雄昨晚在世界12強棒球賽奪得冠軍，比賽中場邊啦啦隊的熱血應援，也受到國際矚目。台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成軍剛滿一年，有韓國人氣啦啦隊員安芝儇、朴旻曙加入，以及一首葉保弟搭配一粒的應援曲，人氣大爆發，成為媒體不斷關注的「嬌」點。為了在高雄跨年晚會充分發揮「主場優勢」，WING STARS這次集結了15位創團主力成員，盡全力要把最強的能量，帶給所有的觀眾。今年成為新高雄人的安芝儇，用「熱！」一個字，表達她期待著所有熱情的市民，12月31日能一起到夢時代，感受舞台的火熱！崛起於2023年選秀實境節目《未來少女》的GENBLUE幻藍小熊，是臺灣本土發掘的女團，活躍於臺灣和韓國兩地。在歷經韓國嚴格受訓，以及至各地演出拓展視野後，今年可說是GENBLUE幻藍小熊的成長年，將在高雄跨年舞台，展現他們經歷磨練後，閃閃發光的舞臺魅力。今年高雄跨年晚會舞臺以多層次及燈光設計，打造如「大船出港、航向星際」的華麗視覺，呼應主題「亞灣星海奇航」。為使感官效果更飽滿，更結合穿梭機攝影、動畫及AI特效展現港都的魔幻風情。2025高雄跨年晚會超豪華卡司有徐佳瑩、盧廣仲獨家獻唱，以及告五人、麋先生、滅火器、U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS，陳其邁市長還透露將加碼邀請韓星來高雄飆唱。市府邀請粉絲樂迷12月31日晚間6時55分到高雄夢時代享受精彩的感官饗宴，在亞灣跨年花火陪伴下迎接2025。