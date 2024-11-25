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中華隊昨（24）日在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，。球隊冠軍戰先發投手林昱珉，在接受美國職棒大聯盟《MLBNetwork》記者Jon Morosi訪問時，用全英文回答問題，他直言這一冠改變了很多事，林昱珉在和Jon Morosi的對話中，自信地侃侃而談，用英文解釋了中華隊在本屆12強奪金的影響有多大：「。」他的話不僅展現了台灣球員的自信，也傳達出小國在國際舞台上創造奇蹟的驕傲與希望。除了林昱珉之外，Morosi昨日在賽後也用英文訪問林家正，林家正全程用英文回答，首先，並說：「最後要感謝我的家人，以及全台灣人民的支持。」林家正和林昱珉是這支以中華職棒球員為主體的中華隊陣容中，為數不多的2名在美國職棒體系中效力的球員，兩人這一次也都在奪冠歷程中發揮極大的影響。林昱珉這次在對韓國和對日本的比賽先發出賽，這兩場比賽公認是中華隊本屆賽會面臨最艱鉅挑戰的幾場賽事之二，他都帶領球隊取勝。而林家正則是球隊主戰捕手，配球功力深受好評，冠軍戰他也敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點。