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▲今（25）日LaLa出席聯名服飾品牌記者會，圈內好友都來為她站台。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲LaLa先前和何妤玟去菲律賓遊學，兩人認識很多小鮮肉，卻沒有發展出一段情。（圖／記者吳翊緁拍攝）

中華隊昨晚在世界12強賽冠軍戰，以4比0佳績擊敗衛冕軍日本隊，LaLa蘇心甯曾是LamiGirls前身「La New」Girls啦啦隊的一員，是第一代啦啦隊女神，她也守在電視機前觀看全程，今（25）日LaLa出席聯名服飾品牌記者會，被問及此事，她透露「台灣最強隊長」陳傑憲又強又帥，還很愛妻兒，讓她被大圈粉，開玩笑向陳傑憲喊話：「老婆在這裡！」「中職吳奇隆」、隊長陳傑憲擊出一支關鍵三分砲，帶領中華隊摘下桂冠，陳傑憲抱著隊友高國輝痛哭的畫面瘋傳，儼然成為全民英雄。LaLa被好友何妤玟爆料，她喜歡黝黑精實的小鮮肉，立刻被記者追問，這次是否有關注陳傑憲，她坦言自己算是第一代啦啦隊，稍微看得懂棒球，本來就會關注相關話題，因為看到新聞版面都是陳傑憲在找老婆的話題，讓她徹底融化：「覺得很帥。」笑說自己當了短短一小時的老婆，但很快清醒。LaLa先前和何妤玟去菲律賓遊學，兩人卻沒有豔遇，儘管有認識帥氣的小鮮肉，但已經40多歲的她們認為這些對象年紀實在太小，「那邊的男生都很帥但年紀可以當我們兒子，吃不下去。」倒是何妤玟還認了乾兒子，是個19歲的日本小男生，表示一開始對方不知道她的年紀，兩人相談甚歡，她還分享了中村明菜、工藤靜香等資深藝人，和過去的日劇、日文歌曲，讓對方很感謝她，更了解自己爸爸的年代。LaLa坦言自己很想談戀愛，但目前花很多時間在事業、家庭上，因為對另一半的要求很高，因此在挑選上也會被侷限，希望對方跟自己一樣上進，「我已經呈現半放棄狀態，先搞好事業再說，不應該用戀愛腦去談戀愛，不強求任何感情。」