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2024第三屆世界棒球12強冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，終結日本在國際賽事27連勝紀錄，同時也是台灣在國際棒球賽上首座冠軍，成功翻開棒球歷史新頁。有日本網友眼尖發現，其實從台幣500元的紙鈔，就能看出台灣對於棒球的熱愛。台灣在世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍戰奪冠後，在台日兩地掀起廣泛討論。其中一名日本網友「野球チケット博物館」在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，「日本隊的教練、選手以及工作人員辛苦了，這次的經驗肯定能在WBC2026發揮作用。」接著他也在文中祝賀台灣奪冠，並稱「光是看到紙鈔，就能感受到對台灣對棒球的熱愛」。貼文的附圖，正是台幣500元的紙鈔。網友還在貼文開玩笑稱「之後500元的設計會不會使用陳冠宇呢…果然不太可能吧。」該名網友還在貼文開玩笑稱「之後500元的設計會不會使用陳冠宇呢…果然不太可能吧。」同時也向台灣道謝，「恭喜台灣！你們是最好的朋友，也是最好的對手！」這篇貼文也吸引了許多台灣網友錢來留言，紛紛表示，「1895年，日本將棒球引進台灣……今天，我們終於趕上日本了」、「謝謝日本，最棒的對手」，也有日本網友回應「我第一次注意到台灣的鈔票」。據中國信託文薈館指出，500元紙鈔上的棒球小將，是台東「南王國小少棒隊」的球員。南王國小是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，球員大多是卑南族出身。在偏鄉資源不多的練球環境下，經教練陸永茂嚴格訓練，球隊成績優異在許多國內外賽事中是常勝軍，民國87、88年還代表台灣遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續兩年稱霸世界少棒冠軍，凱旋歸國返回台東時，從豐年機場全隊搭著吉普車遊街，回到部落受到族人熱烈歡迎。而500元的正面圖案，正是他們於民國87年在花蓮德興棒球場參加由民生報主辦關懷盃少棒賽奪得冠軍後，球員歡呼拋帽的慶祝畫面。