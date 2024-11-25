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國人飼養寵物數量增加，相應的寵物美容服務需求也提高，相關商機每年上看百億元。為了避免犬貓美容消費糾紛，農業部今（25）日表示，擬定犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項草案，目前已送進行政院審查中，預計最快明（2025）年元月上路。農業部表示，國人飼養寵物數量增加，業者也因應消費者需求，提供各式寵物美容服務，最常見的寵物美容服務包含剪毛、洗澡的大美容，或是普通洗澡的小美容，也有特殊的服務如服裝等。目前國內寵物相關產業經濟規模已達每年600億元，寵物花費中，美容僅次於食品及醫療，佔平日支出約2成，也就是每年百億元。為了維護飼主權益，農業部表示，首度訂定寵物美容定型化契約，內容重點包含服務期間犬、貓發生狀況的處理方式，解除或終止契約的退費規定，以及逾時接回犬、貓的處理方式及責任。不僅保護毛還動物福利，也對飼主及業者的雙方權利義務做出規範，保障雙方權益。此外，農業部今日舉辦「第7屆畜犬聯盟寵物美容世界大賽」授旗典禮，台灣代表隊5名寵物美容選手，將帶著5隻毛小孩於12/5在韓國參賽，期望本次代表隊能旗開得勝，取得超越前一屆團體成績第2名的佳績，讓台灣寵物美容產業再次在國際聞名。