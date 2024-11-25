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▲小S聽到包包要價20萬後，當場翻白眼說：「現在想傷害她（王瀅）的人可以來這邊排隊」。（圖／取自YouTube《小姐不熙娣》）

▲小S拿起包包沒多久繩子直接斷掉，裝飾的珠珠更是直接散落在地板上。（圖／取自YouTube《小姐不熙娣》）

藝人王瀅2010年嫁給南國建設小開楊立傑，婚後育有3女並把重心放回家庭，鮮少出現在螢光幕前。近日她受邀上小S的節目，開心分享自己的「廢物收藏」，沒想到其中一個只能裝戒指的小包竟要價20萬，震驚現場來賓，不料下一秒就被小S弄斷，讓小S臉直接僵掉，狂喊「怎麼辦？」王瀅在《小姐不熙娣》大方展示自己的「廢物收藏」，一字排開全部都是名牌，其中有一個包包小到只能放下一枚戒指，價格卻高達20萬，王瀅透露這個包包是朋友送的，「有次我去洗手間把戒指拿下來噴消毒，後來戒指忘了拿走不見了，朋友就送我這個說以後洗手就可以把戒指放進去，戒指就不會掉」，讓小S傻眼說「現在想傷害她的人可以來這邊排隊」。只是沒想到小S拿起戒指小包沒多久，手上的繩子居然當場斷掉，繩子上的珠珠更直接散落在地板上，嚇的小S臉直接僵掉，一直問「怎麼辦？怎麼辦啦」。對此王瀅則大方表示沒關係，還說自己很久沒拿出來了，之後再拿去維修。不過，先前王瀅才在《小姐不熙娣》公開自己位於淡水的獨棟豪宅，從她公開的照片中可以看到裝潢相當氣派，還附有游泳池，讓小S忍不住問：「這整棟是妳家？妳老公到底做什麼的？」