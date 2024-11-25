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在亞洲盃男籃資格賽的第二階段對紐西蘭的比賽中，中華隊展性韌性，面對身材高大的對手，雖然開局落後，但前三節緊咬比分，可惜在決勝節崩盤，被對手打出29：17的攻勢，終場以64：81落敗，這一階段以1勝1負作收。此役球隊球隊中鋒高柏鎧僅8分4籃板，球隊禁區籃板完全失守，成為輸球重要原因。此役中華隊雖然在開局落後17分，但隨後外線手感回穩，陳盈駿、盧峻翔和阿巴西等球員的表現穩定，第三節將分差逼近到僅差1分。可惜在決勝節，高柏鎧遭遇犯規麻煩，台灣隊陷入進攻混亂，防守也未能有效阻擋紐西蘭的攻勢，最終以81：64落敗。在這場對紐西蘭的比賽中，阿巴西表現最佳，貢獻全隊最高的14分。他的突破和籃下得分在上半場和第三節對台灣隊的反擊起到了關鍵作用，雖然最終未能帶領球隊獲勝，但他在進攻端的積極表現仍然是台灣隊的亮點。陳盈駿和盧峻翔分別進帳12分；至於高柏鎧則貢獻8分、7阻攻，但他只抓下4籃板。中華隊今晚儘管有歸化球員高柏鎧坐鎮，但全場仍被對手狂抓57個籃板，其中25個是進攻籃板，反觀自己整場只有35籃板，雖然命中率上，我國的42％明顯優於對手的36%，但抵擋不住對方有無限「子彈」可供開火，最終輸掉比賽。