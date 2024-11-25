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▲台灣隊世界12強棒球賽奪冠，高雄市長陳其邁今天在議會答詢時表示，站在市府立場應該建議總統，今天已經達到停班停課標準！（圖／高市府提供）

「站在市府立場應該建議總統，今天已經達到停班停課標準！」台灣隊在世界12強棒球錦標賽也是台灣棒球史上首座成棒國際賽冠軍，市議員李雅芬今(25)日在市議會總質詢，邀請陳其邁與議長康裕成，齊聲為台灣隊喝采！陳其邁也表示，李凱威是忠孝國小畢業的、張政禹過去讀過中正國小、大仁國中，兩名選手設籍高雄，市府會頒發新台幣70萬元獎金。陳其邁表示，培養優秀的運動選手是市府的責任，這次世界12強棒球錦標賽打破過去台灣的歷史紀錄，根據市府獎勵辦法，獲得國光獎章的市籍選手將加發 10% 獎金，目前設籍高雄有 2 位選手李凱威、張政禹，將頒發每位 70 萬元加碼獎金。另外 3 位選手包括隊長陳傑憲、陳晨威、黃子鵬過去曾經在高雄市國中、國小或高中，也是由高雄市各級棒球隊培養的優秀選手。陳其邁表示，從這次獲獎經驗來看，市府會持續從各級棒球運動向下扎根，培養更多優秀的下一代，讓棒球人才一棒接一棒，也感謝基層教練的付出，未來從制度上，包含如何增加公務預算補貼球隊發展、把場地做好，或是運用運動科學在訓練上、運用運動醫學進行專業照護，以及教練職缺等問題，市府會積極辦理解決。