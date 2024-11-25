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▲日本隊在金牌戰輸給中華隊終止在國際賽27連勝的成績，總教練井端弘和在頒獎典禮上面色凝重。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

尋求世界棒球12強二連霸的日本隊昨晚以0：4不敵中華隊，中斷國際賽27連勝，和4連冠美夢，震驚各界，日媒撰文分析，「日本武士失利的幕後到底發生什麼事？為何辭退者不斷湧現？」該則報導衝上熱搜前二，湧入近2千則留言討論，值得一提的是，大多留言都是接受事實開始自省，並讚美台灣。《每日體育》記者伊藤玄門撰文分析，「本屆日本隊有多名球員因傷退出，甚至有部分選手並未有重大傷病但仍辭退參賽，而這些辭退者的湧現，可能是日本未能奪冠的背後原因之一。」日本隊在10月28日進入宮崎合宿訓練時，迎來沈重打擊，日職巨人重砲岡本和真、吉川尚輝、日本火腿隊的伊藤大海、萬波中正皆因傷病退出，這些主力選手無法參賽，迫使日本監督井端弘和緊急召集其他選手，包含清宮幸太郎等人。「每個人都是戰力。我們在考慮如何善用現有陣容後做出了選擇。」井端弘和如此說道。有部分選手雖無重大傷病，但仍選擇不參加，原因包含12強緊接在日職賽季後開打，日本職棒選手會事務局長森忠仁指出，「選手將整個賽季視為首要考量，考慮身體狀況及對來年賽季的影響」。且為期近1個月的賽期也被認為過長，增加了選手的心理和生理壓力，一名投手直言，「賽季結束後立即再調整狀態非常困難。」相較於WBC經典賽或奧運，12強賽的吸引力較低，根據球界人士透露，大多數選手更願意參加有較高榮譽的奧運或經典賽，而11月舉行的12強在賽季疲勞未完全消退的情況下，也難以發揮平時水準。面對此次連霸失利，日媒表示凸顯出不少問題，但也不失為年輕日本武士一次吸取教訓的好經驗，並為2026年經典賽積極做準備。值得一提的是，該則新聞熱度佔據日本雅虎體育類新聞前二，引來近2千則網友留言，但多為鼓勵替代謾罵，有網友說，「能理解休賽季他們想休息，所以我認為讓年輕球員擔任主力來磨練是件好事。」、「這次比賽出現了森下翔太等年輕潛力股，這正是這次比賽的大收穫，為日本棒球長期發展奠定了基礎。」「這次各國都未能以最佳陣容參賽，這並非日本獨有的問題，考慮到選手群的深度，日本應仍有優勢，然而，值得稱讚的是，台灣在先前連續敗給日本後，能在關鍵的決賽中調整狀態，以出色的投打表現贏得勝利。我們應該坦然接受，並讚美台灣在決賽中的優異表現。」該則留言有多達1.1萬人表示認同。