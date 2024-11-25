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▲2025跨年演唱會 超強卡司在屏東體育館前草地登場。 （圖／屏東縣府提供）

2025屏東縣跨年演唱會「歌舞昇屏 High歌之夜」將於12月31日晚間7時在屏東體育館前草地登場。屏東縣政府今（25）日正式公布超強卡司陣容，包括金曲才子韋禮安、全方位男神「小樂吳思賢」等11組歌手輪番登場，帶來精彩絕倫的表演，陪縣民熱鬧倒數迎接新的一年。文化處表示，跨年演唱會由人氣夜貓DJ Dennis與DJ凱莉聯手主持，將帶動現場氣氛。演出卡司包含：專場屢屢售罄的新世代靈魂歌手「9m88」、南部嘻哈新秀「大成」，以及帶來新作的全方位藝人小樂吳思賢。此外，霸榜串流平台的小天后「陳華」也將獻唱爆紅歌曲《想和你看五月的晚霞》，這首歌曲在音樂平台累積超過1億次流量，成為歌迷心中的經典。不僅如此，還有《原子少年》出身的創作型歌手「LCY呂植宇」，首次跨年合體的好友搭檔「柯有倫＆竇智孔」將以動人歌聲詮釋深厚兄弟情；新生代雙人唱作組合「KAXA」與全創作冠軍男團「U:NUS」將帶來超燃演出；人氣樂團「理想混蛋」則以獨特音樂魅力掀起全場高潮。而韋禮安更將以全台跨年獨家表演壓軸登場，演唱《如果可以》等多首感人金曲，用溫暖嗓音陪伴歌迷迎接璀璨新年。除了精彩演出，當日下午3點起，仁愛路段將設百攤市集，提供特色美食、手作文創商品等，讓民眾不僅能享受音樂盛宴，還能大啖美食，沉浸在跨年歡樂氛圍中。活動結束後，更可驅車前往墾丁，迎接新年第一道曙光，祈求新年好運。活動期間將進行交通管制，12月30日晚間8時起至活動結束，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將封閉通行，並調整仁愛路體育館旁地下停車場出入口至長春街體育館側門。