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大小朋友都愛的親子闖關、YOYO家族及石虎家族來了！台中市政府數位治理局及新聞局攜手潭子區公所聯合舉辦「台中通APP─小小童樂運動會」，將於12月1日在潭子區聚興社區休憩場域歡樂登場；活動規劃有數位市民平台「台中通」數位集章闖關，完成闖關任務即可兌換限量精美好禮，歡迎民眾下載台中通APP，帶著孩子們一起度過歡樂親子時光。台中市副市長鄭照新今(25)日出席宣傳記者會表示，此活動不僅是親子同樂運動會，更可讓市民認識「台中通」的多項服務，體驗「一機在手，市政服務就有」的便利生活。他指出，數位局去年舉辦親子闖關遊戲，以推廣數位普及化服務；今年4月數位局更結合消防局及烏日區公所共同舉辦台中通APP親子活動，深獲家長好評及小朋友們喜愛。此次數位局將活動移至潭子區辦理「台中通APP─小小童樂運動會」，讓大小朋友認識《台中通》涵蓋食、衣、住、行、育、樂等多項服務。鄭照新說，台中做為幸福宜居城市，市府積極整合多項市政服務，提供線上便民服務，包括支付繳費、市民陳情、疫苗預約等，不僅免去舟車勞頓、降低碳排放量，同時配合市府大型活動，如現正進行中的「台中購物節」，消費登錄台中通APP，天天有機會抽中大獎。數位局長林谷隆表示，數位局持續優化台中通，擴增多元功能、優化操作介面，不僅好用也深受民眾愛用，讓台中通APP下載量突破271萬次、會員數達到163萬人，持續攀升中，先前更強勢攻佔App Store「旅遊類」及Google Play熱門免費項目「活動類」排行雙榜冠軍。林谷隆說明，台中通APP讓生活更便利，爸爸媽媽有更多時間陪伴小孩成長。數位局以此為理念，連續2年辦理親子活動推廣服務，此次小小童樂運動會活動也邀請小朋友們最愛的超人氣偶像YOYO家族、石虎家族現場同樂，還有氣球及魔術等精彩表演；另結合台中通APP設計掃描QR-CODE集章的闖關任務，讓民眾透過闖關進一步熟悉《台中通》各項功能，完成闖關者即可兌換限量版精美水壺或環保餐具3件組好禮，邀請民眾踴躍參加！數位局表示，12月1日歡迎大小朋友一起到潭子闖關，一同感受數位生活的便捷與趣味！舞台區規劃YOYO家族同樂會、石虎家族見面會、魔幻泡泡派對、氣球互動秀與魔術表演等，節目豐富多元又精彩，活動詳情請至台中通活動網頁或下載台中通APP查詢。