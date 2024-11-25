2024世界棒球12強賽在24日台日大戰結束之後劃下完美句點，中華隊最終以4:0完封主場日本隊，奪下台灣首座棒球國際賽的冠軍，締造奇蹟的紀錄，讓球迷都跟著爆哭。然而在本屆12強賽事當中，中華隊有許多的暗號或幸運物，讓其他國家選手也看不懂，甚至被外媒報導，其中包括上壘的三角形手勢、隊長陳傑憲全壘打跑壘的手勢以及在場中存在感的骰子，本篇文章一次幫大家解答所有手勢及幸運物的含義，連日本球迷得知後也非常驚訝！
中華隊12強賽幸運物是骰子！真實用途驚呆日本人
而如果有看這次賽事的人，應該會看到中華隊只要得分或者勝利，就會拿出一顆骰子高舉著慶祝，骰子的含義就是「一個球員如果表現起伏不定，就會被形容像是骰子一樣，每次搖出來的都是不一樣的結果」，而球員當然都希望每場比賽都可以骰到6，意指最佳表現的意思。
這顆幸運物骰子是中華隊郭俊麟球迷在東京時送給他的禮物，希望他全場比賽都能骰到6，而該顆骰子原本只有2顆6點，中華隊工作人員直接改造，將6面都改造成6點，相當逗趣。日媒也報導該顆骰子的用途以及含義，不少日本球迷都驚訝表示：「原來是這個意思！感覺很像綜藝節目會出現的道具」、「台灣隊真的很有趣！」
中華隊12強上壘集體比出三角形！手勢意思是在自嘲
賽程當中，每當中華隊的球員上壘之後，大家都會比出一個「三角形」的手勢，這是中華隊慶祝上壘的獨特動作，不少人都好奇這有什麼含義，其實這個「三角形」的手勢，是由中華隊球員張政禹所發起，代表的是德州撲克的「All in」的動作，意指「毫不保留、全力以赴」的態度。
張政禹今年因為打德州撲克，遭到球團懲處，事後他也深刻反省，坦然接受過去的錯誤，並且將德州撲克的「All in」的動作帶到賽場上自嘲，雖然這次在入選12強賽名單時背狠酸，但在賽程中張政禹表現不俗，也幫中華隊在關鍵時刻打出漂亮好球呢！
中華隊12強冠軍戰轟2支全壘打！陳傑憲跑壘動作看哭了
在24日晚間台灣對上日本隊時，五局上一二壘有陳晨威、林立的狀態，台灣隊長陳傑憲一記中外野全壘打開轟，全場球迷激動尖叫，而陳傑憲在跑壘時，於胸前劃了一個框，許多人都在討論這個手勢的含義，這才發現是在講「Taiwan」的意思。
該動作的起源，是因為中職會長蔡其昌在應援中華隊和美國比賽時，身影被投射到大螢幕上，當時蔡其昌的衣服中間就印有「Taiwan」的字樣，蔡其昌同樣在胸前劃了一個框強調，也就是陳傑憲在跑壘時的動作，由於中華隊的球衣並不能印上「Taiwan」字樣，陳傑憲比出這個動作，立刻讓人聯想到含義，讓許多球迷看完都忍不住熱淚盈眶。
只能說，這屆12強賽中華隊從名單出爐之後就不被看好，一路從小組賽打到冠軍賽，中華隊靠著過人的毅力以及硬實力，讓更多人看見台灣棒球，讓更多人關注台灣棒球，更讓世界都記得我們是「台灣棒球強國」，謝謝中華隊28位英雄、教練團、工作人員的辛苦付出，你們都是台灣的驕傲！
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而如果有看這次賽事的人，應該會看到中華隊只要得分或者勝利，就會拿出一顆骰子高舉著慶祝，骰子的含義就是「一個球員如果表現起伏不定，就會被形容像是骰子一樣，每次搖出來的都是不一樣的結果」，而球員當然都希望每場比賽都可以骰到6，意指最佳表現的意思。
這顆幸運物骰子是中華隊郭俊麟球迷在東京時送給他的禮物，希望他全場比賽都能骰到6，而該顆骰子原本只有2顆6點，中華隊工作人員直接改造，將6面都改造成6點，相當逗趣。日媒也報導該顆骰子的用途以及含義，不少日本球迷都驚訝表示：「原來是這個意思！感覺很像綜藝節目會出現的道具」、「台灣隊真的很有趣！」
中華隊12強上壘集體比出三角形！手勢意思是在自嘲
賽程當中，每當中華隊的球員上壘之後，大家都會比出一個「三角形」的手勢，這是中華隊慶祝上壘的獨特動作，不少人都好奇這有什麼含義，其實這個「三角形」的手勢，是由中華隊球員張政禹所發起，代表的是德州撲克的「All in」的動作，意指「毫不保留、全力以赴」的態度。
張政禹今年因為打德州撲克，遭到球團懲處，事後他也深刻反省，坦然接受過去的錯誤，並且將德州撲克的「All in」的動作帶到賽場上自嘲，雖然這次在入選12強賽名單時背狠酸，但在賽程中張政禹表現不俗，也幫中華隊在關鍵時刻打出漂亮好球呢！
中華隊12強冠軍戰轟2支全壘打！陳傑憲跑壘動作看哭了
在24日晚間台灣對上日本隊時，五局上一二壘有陳晨威、林立的狀態，台灣隊長陳傑憲一記中外野全壘打開轟，全場球迷激動尖叫，而陳傑憲在跑壘時，於胸前劃了一個框，許多人都在討論這個手勢的含義，這才發現是在講「Taiwan」的意思。
該動作的起源，是因為中職會長蔡其昌在應援中華隊和美國比賽時，身影被投射到大螢幕上，當時蔡其昌的衣服中間就印有「Taiwan」的字樣，蔡其昌同樣在胸前劃了一個框強調，也就是陳傑憲在跑壘時的動作，由於中華隊的球衣並不能印上「Taiwan」字樣，陳傑憲比出這個動作，立刻讓人聯想到含義，讓許多球迷看完都忍不住熱淚盈眶。
只能說，這屆12強賽中華隊從名單出爐之後就不被看好，一路從小組賽打到冠軍賽，中華隊靠著過人的毅力以及硬實力，讓更多人看見台灣棒球，讓更多人關注台灣棒球，更讓世界都記得我們是「台灣棒球強國」，謝謝中華隊28位英雄、教練團、工作人員的辛苦付出，你們都是台灣的驕傲！
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