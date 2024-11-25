2024世界棒球12強賽在24日台日大戰結束之後劃下完美句點，中華隊最終以4:0完封主場日本隊，奪下台灣首座棒球國際賽的冠軍，締造奇蹟的紀錄，讓球迷都跟著爆哭。然而在本屆12強賽事當中，中華隊有許多的暗號或幸運物，讓其他國家選手也看不懂，甚至被外媒報導，其中包括上壘的三角形手勢、隊長陳傑憲全壘打跑壘的手勢以及在場中存在感的骰子，本篇文章一次幫大家解答所有手勢及幸運物的含義，連日本球迷得知後也非常驚訝！

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中華隊12強賽幸運物是骰子！真實用途驚呆日本人

而如果有看這次賽事的人，應該會看到中華隊只要得分或者勝利，就會拿出一顆骰子高舉著慶祝，骰子的含義就是「一個球員如果表現起伏不定，就會被形容像是骰子一樣，每次搖出來的都是不一樣的結果」，而球員當然都希望每場比賽都可以骰到6，意指最佳表現的意思。

這顆幸運物骰子是中華隊郭俊麟球迷在東京時送給他的禮物，希望他全場比賽都能骰到6，而該顆骰子原本只有2顆6點，中華隊工作人員直接改造，將6面都改造成6點，相當逗趣。日媒也報導該顆骰子的用途以及含義，不少日本球迷都驚訝表示：「原來是這個意思！感覺很像綜藝節目會出現的道具」、「台灣隊真的很有趣！」

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▲中華隊12強幸運物是郭俊麟球迷送給他的骰子，工作人員還改造骰子，將6面都改成6點，希望球員表現每場都骰到6！（圖/記者葉政勳攝）
中華隊12強上壘集體比出三角形！手勢意思是在自嘲

賽程當中，每當中華隊的球員上壘之後，大家都會比出一個「三角形」的手勢，這是中華隊慶祝上壘的獨特動作，不少人都好奇這有什麼含義，其實這個「三角形」的手勢，是由中華隊球員張政禹所發起，代表的是德州撲克的「All in」的動作，意指「毫不保留、全力以赴」的態度。

張政禹今年因為打德州撲克，遭到球團懲處，事後他也深刻反省，坦然接受過去的錯誤，並且將德州撲克的「All in」的動作帶到賽場上自嘲，雖然這次在入選12強賽名單時背狠酸，但在賽程中張政禹表現不俗，也幫中華隊在關鍵時刻打出漂亮好球呢！

▲世界棒球12強中華隊三壘手張政禹擊出二壘安打興奮的在壘上慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）
▲世界棒球12強中華隊每次只要上壘，就會比出三角形，其實是球員張政禹發起的自嘲手勢，代表的是德州撲克的「All in」的動作，意指「毫不保留、全力以赴」的態度。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）
中華隊12強冠軍戰轟2支全壘打！陳傑憲跑壘動作看哭了

在24日晚間台灣對上日本隊時，五局上一二壘有陳晨威、林立的狀態，台灣隊長陳傑憲一記中外野全壘打開轟，全場球迷激動尖叫，而陳傑憲在跑壘時，於胸前劃了一個框，許多人都在討論這個手勢的含義，這才發現是在講「Taiwan」的意思。

該動作的起源，是因為中職會長蔡其昌在應援中華隊和美國比賽時，身影被投射到大螢幕上，當時蔡其昌的衣服中間就印有「Taiwan」的字樣，蔡其昌同樣在胸前劃了一個框強調，也就是陳傑憲在跑壘時的動作，由於中華隊的球衣並不能印上「Taiwan」字樣，陳傑憲比出這個動作，立刻讓人聯想到含義，讓許多球迷看完都忍不住熱淚盈眶。

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打，跑壘時在胸前的手勢，意指「Taiwan」，惹哭不少球迷。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
只能說，這屆12強賽中華隊從名單出爐之後就不被看好，一路從小組賽打到冠軍賽，中華隊靠著過人的毅力以及硬實力，讓更多人看見台灣棒球，讓更多人關注台灣棒球，更讓世界都記得我們是「台灣棒球強國」，謝謝中華隊28位英雄、教練團、工作人員的辛苦付出，你們都是台灣的驕傲！

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