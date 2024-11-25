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▲中華隊12強幸運物是郭俊麟球迷送給他的骰子，工作人員還改造骰子，將6面都改成6點，希望球員表現每場都骰到6！（圖/記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊每次只要上壘，就會比出三角形，其實是球員張政禹發起的自嘲手勢，代表的是德州撲克的「All in」的動作，意指「毫不保留、全力以赴」的態度。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打，跑壘時在胸前的手勢，意指「Taiwan」，惹哭不少球迷。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽在24日台日大戰結束之後劃下完美句點，中華隊最終以4:0完封主場日本隊，奪下台灣首座棒球國際賽的冠軍，締造奇蹟的紀錄，讓球迷都跟著爆哭。然而在本屆12強賽事當中，中華隊有許多的暗號或幸運物，讓其他國家選手也看不懂，甚至被外媒報導，而如果有看這次賽事的人，應該會看到中華隊只要得分或者勝利，就會拿出一顆骰子高舉著慶祝，，希望他全場比賽都能骰到6，，相當逗趣。日媒也報導該顆骰子的用途以及含義，，不少人都好奇這有什麼含義，其實這個「三角形」的手勢，，雖然這次在入選12強賽名單時背狠酸，但在賽程中張政禹表現不俗，也幫中華隊在關鍵時刻打出漂亮好球呢！在24日晚間台灣對上日本隊時，五局上一二壘有陳晨威、林立的狀態，台灣隊長陳傑憲一記中外野全壘打開轟，全場球迷激動尖叫，該動作的起源，，由於中華隊的球衣並不能印上「Taiwan」字樣，陳傑憲比出這個動作，立刻讓人聯想到含義，讓許多球迷看完都忍不住熱淚盈眶。只能說，這屆12強賽中華隊從名單出爐之後就不被看好，一路從小組賽打到冠軍賽，，謝謝中華隊28位英雄、教練團、工作人員的辛苦付出，你們都是台灣的驕傲！