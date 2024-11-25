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▲比利克里斯托申請到大學的棒球獎學金，卻因故沒能在該校打任何一場球，直到60歲生日前，總算有機會與自己喜愛的紐約洋基隊一起訓練、比賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲查理辛在《大聯盟》扮演職棒球員，他自己在中學時就曾是棒球隊的一員，本身已有一定的實力。（圖／摘自IMDb）

中華隊在2024世界棒球12強賽風光奪冠，使得全台各地再度燒起「棒球熱」，尤其隊長陳傑憲不輸藝人的帥氣外表受到高度關注，也有球迷想到現在已專心走演藝圈的曹佑寧過去亦曾是棒球好手。其實曾經身為棒球好手卻轉進演藝圈的情況不只台灣有，好萊塢也不乏這類的代表。像是「硬漢」形象深植觀眾心目中的寇特羅素，甚至待過美國職棒小聯盟，由於肩膀受傷才退休。此外，奧斯卡典禮主持人比利克里斯托、主演過《大聯盟》的查理辛，也都是求學時就被注意到在棒球上的實力，差點就會往這條路發展。寇特羅素的動作演出向來比演文戲更受到觀眾歡迎，在大家心目中，他一直是銀幕硬漢的代表之一，殊不知他的人生經歷過好幾次的轉彎，曾經是童星，演過好幾部迪士尼的電影，一度是迪士尼力捧的青少年演員，卻因為在中學時就開始打棒球，很早就斜槓發展，之後他從演員轉去當職棒小聯盟的球員，不料在一次雙殺時，剛好和二壘的跑者相撞，導致他的右肩受傷，短暫的小聯盟球員生涯也就此結束，於是才又再回到幕前，專心當演員。而以《當哈利碰上莎莉》逗趣表演贏得觀眾喜愛的比利克里斯托，之後被公認是奧斯卡頒獎典禮最出色的主持人之一，他的喜劇表演最受歡迎，沒有人會把他和陽剛的棒球運動想在一起，可是他卻是以棒球獎學金申請到大學的入學資格。不過他入學的第一年，該校的棒球隊培訓計畫突然中止，他一場球也沒打到，後來就轉到紐約繼續求學。不過比利始終是棒球迷，尤其是紐約洋基隊，後來他不但執導過一部電視電影《棒壇雙雄》，更在60歲生日之前和洋基隊簽了「一日合約」，以客串球員的身分參加該隊春訓，還下場比賽，實現長久以來的願望。棒球雖是台灣「國球」，但棒球電影不容易在台締造出色票房，其中難得賣出不錯成績的代表之一，就包括喜劇類型的《大聯盟》。當年是因為幾位主角像是查理辛與湯姆貝林傑的《前進高棉》熱賣、柯比班森也由於《洛城法網》受歡迎，才能靠著他們的號召力帶起票房。但其實查理辛在片中的演出也不是花拳繡腿，他本身就曾是高中棒球隊的一員，還兼投手與游擊手的位置。出身自演藝世家的他，沒有專心闖體壇，而是在父親馬丁辛、哥哥艾米里埃斯特維的帶領下跨進幕前，一度成為美國影集界片酬最高的男星，收入豐厚程度絕對不輸給王牌運動員。