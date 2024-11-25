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中華隊昨天在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，王牌左投林昱珉對日本先發4局無失分，成為球隊能以4：0完封對手的關鍵。家在台中知本的林昱珉，媽媽開早餐店，今早有不少人前往店裡向林媽媽恭賀，林昱珉這次12強賽是中華隊投手群領軍人物，身為球隊一號先發，分別在小組賽對上韓國和冠軍戰對決日本，這兩場比賽中華隊都取勝。總計他本屆出賽2場投8又2/3局，只丟掉2分，防禦率2.08，投出6次三振。林昱珉個人風格鮮明，投球之前的預備動作「彎腰起身加滑步」一氣呵成，十分霸氣。在冠軍戰這一場，他的「包手刺青」也受到台、日球迷熱議，有日本球迷還笑說：「看起來像襯衫」。不過林昱珉雖然有刺青，但是個一心專注於棒球的好球員，林媽媽也強調，兒子刺青和吃檳榔，這些習慣她都尊重，強調愛子絕非外界口中的「8+9」。林母說，林昱珉從小就愛打棒球，進入MLB打球是他們夢想，因此她也為兒子聘請英文家教，支持他的夢想。林昱珉昨天奪冠後接受大聯盟記者Jon Morosi英文訪問，侃侃而談，讓人看到他不錯的英文溝通能力。