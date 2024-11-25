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涉入台鹽綠能光電淘空案的台鹽前董事長陳啟昱，遭發布通緝並神隱25天後，今上午和律師突然現身台南地檢署報到，檢察官馬上進行訊問。經過訊問，檢方認為陳啟昱涉犯違反證劵交易法背信罪，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，依法當庭逮捕，也向法院聲請羈押禁見。此外，由於台南地檢署在上（10）月23日，就將陳啟昱等5名被告，涉犯背信罪向法院聲押禁見，不過台南地院24日凌晨，以罪嫌不足駁回，當庭無保釋放陳啟昱等5人後，南檢當天立即對陳啟昱等5人境管、限制出境，隔天再向台南高分院提起抗告。而10月28日，台南高分院撤銷發回重新裁定，台南地院原訂10月31日11點開庭重裁，但因颱風來襲，改至11月1日11點開庭，但陳啟昱直到晚間都沒有出現，當晚台南地院與南檢，分頭展開拘提行動，4日上午南檢對陳啟昱發布通緝。同時陳啟昱也消失神隱至今25天，因此檢方也將調查陳啟昱於逃亡期間，是否有藏匿人犯等不法案件。