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世界12強棒球賽台灣昨（24）日以4:0完封日本奪冠，舉國歡騰！台灣民眾黨發文祝賀，然而祝賀文中的「打線火力全開，猛轟安打逆轉局勢」，與一路領先的實況不符，遭網友質疑根本沒有在看球賽，怒轟「要蹭還蹭錯」。民眾黨昨日在臉書發文表示，全力以赴的台灣，沒有極限，世界12強棒球賽，隊史第一冠，「我們做到了！讚啦～」；投手群控球完美，狂飆日本重砲三振；打線火力全開，猛轟安打逆轉局勢；內外野默契一流，守備超穩，化解危機；台灣隊長陳傑憲關鍵三分砲拉滿全隊士氣；「謝謝每一位奮不顧身的球員，謝謝令人尊敬的日本隊，「11/24，見證歷史！台灣以你們為榮！」貼文一出，網友便針對「打線火力全開，猛轟安打逆轉局勢」，質疑「從頭到尾一路領先哪來的逆轉？」、「逆轉什麼，一開始就贏四分，不懂裝懂」、「請問哪一局失分需要台灣逆轉？」、「真的有在看球賽嗎？」，並痛批「要蹭還蹭錯？」