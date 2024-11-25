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台中市政府12月初舉辦Premier 12熱身賽時，曾請全體隊員在一顆紀念球上簽名，隨著中華隊在Premier 12棒球賽事中完封日本、勇奪歷史首冠，這顆紀念球身價跟著飛漲！副市長鄭照新表示，這是六都首顆世界冠軍球隊全隊的簽名球，將擇期在購物節活動中抽出，與市民朋友一起慶祝中華隊的勝利。台中市政府在「第三屆世界棒球12強棒球錦標賽」舉行前，於5日起連續3日邀請古巴國家代表隊，在台中洲際棒球場舉行3場自辦熱身賽，由台壽霸龍成棒隊、中信兄弟隊先後迎戰古巴國家代表隊。因屬台中購物節的週邊活動，除了球迷憑手機出示「台中通暨購物節APP」發票登錄紀錄畫面，即可免費入場，市府更分別在3日、9日、10日、16日的購物節抽獎中，抽出賽事應援毛巾4名、應援外套2名、應援球衣2名、賽事紀念球2名。隨著中華隊拿下世界冠軍，副市長鄭照新今（25）日宣布，台中購物節抽獎新增一項超級大獎，即是Premier 12冠軍中華隊全體球員簽名球1顆，此顆球原是熱身賽時全隊簽名的紀念球，此次中華隊在世界12強棒球賽中表現優異，32年來首次在國際賽事上奪冠，也成為六都首顆擁有世界冠軍球隊全隊的簽名球，將擇期抽出，與市民朋友一起慶祝中華隊的勝利。