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一名來台就讀大學的蒙古籍男大生與女友分手後，仗著身強力壯的體形優勢多次對前女友強暴逞慾，致前女友心身受創，甚至在法庭上痛哭啜泣。該男大生一審被台中地院判處有期徒刑4年10月，男大生不服判決而提起上訴，高分院法官認為被告涉犯強制性交既遂等罪之事證明確，將其上訴駁回。維持原判4年10月徒刑，並於刑之執行後驅逐出境。判決指出，這名男大生與被害的前女友均為蒙古籍，2人抵台就學後發展為男女朋友關係，並同居於男子所承租位於台中市沙鹿區住處。2人去年因感情生變分手後仍繼續同住，但男子晚上就寢時則到隔壁友人租屋處借住，仍會返回住處盥洗及拿取衣物。去（112）年2月27日凌晨男大生返回住處時，發現前女友整理行李並預計前往高雄找友人遊玩，懷疑前女友要藉機與其他異性碰面，遂心生嫉妒，因為浴室的門鎖不是很牢固，用蠻力就可以打開，男大生即趁女友浴室洗澡時強行開門，性侵前女友得逞。同年3月1日前女友於從高雄返回台中後，男子立即質問是否與異性見面等問題，再度企圖性侵前女友。前女友強烈抗拒並揚言報警，男子才始未得逞。男大生去年3月2日凌晨返回沙鹿區住處，見前女友僅著長版T恤及內褲躺在床上，竟強行親吻前女友 ，並將手伸入對方T恤中撫摸胸部及身體，因前女友大聲尖叫反抗，男子擔心遭人發現而停手並離開現場。事後，被害女子將過程告訴女性友人，由女性友人陪同向台中市警察局清水分局報案。男大生亦遭學校退學處份。男大生一審被台中地院判處有期徒刑4年10月，男大生不服判決而提起上訴，高分院法官認為被告涉犯強制性交既遂等罪之事證明確，造成被害人身心受創，且犯後始終否認犯行，未與被害人和解，態度不佳，將其上訴駁回，維持原判4年10月徒刑，並於刑之執行後驅逐出境。