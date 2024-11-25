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民進黨立委洪申翰今（25）日接任勞動部長，致詞時對於勞發署北分署吳姓分析師輕生表達遺憾，並為此向社會大眾鞠躬道歉。他也提到，自己完成交接儀式本來就想去北分署，但是考量到時間可能會造成同仁不便，決定明（26）日首個部長行程就安排到北分署。北分署吳員輕生一案發生超過3週，迄今尚未有勞動部長去關懷過現場狀況。洪申翰表示，自己原本打算今天交接儀式結束後，就到北分署跟同仁打打氣，但是考量時間及車程，可能會影響到下班時間，因此明天第一個行程就會去北分署，「這是我非常非常優先的事情。」針對外界很關心的霸凌案、吳員輕生案的重啟調查。洪申翰指出，首先針對吳員輕生案件，檢調機關已經介入調查，並且有希望勞動部可以暫緩內部約談，「我也不會只是把這個事情全部推給司法單位而已」，因此在全力配合檢調的部分，也希望跟檢調釐清分野，因為勞動部也想搞清楚實際狀況。其次，對於勞發署北分署霸凌狀況，勞動部將會重新檢視所有爆料、勞動部次長王安邦了解狀況等，要求如果想全盤檢討狀況，如果有不當作法，那麼就會立即要求停止。至於是否應該要修專法來保護勞工及公務員避免遭霸凌？洪申翰說，針對一般勞工部分，目前有《職業安全衛生法》來管理，但他也認為針對霸凌現象、樣態應該更加嚴謹，對於母法是否修法都持開放態度，會邀集專家學者做諮詢，盡快提出方案。至於公務員部分涉及到考試院，相關權責是由考試院決定，勞動部很樂於參與討論，但也坦言沒有辦法代替考試院做相關表態。另外，外界也關切，前勞動部長許銘春將「就業安定基金」當作小金庫，2022挪用去舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，更讓她在台上高歌35分鐘。對此，洪申翰說，《性別工作平等法》是性別平等和勞動法制化非常標誌性的進展，但是如果有不適宜或者是讓外界觀感不佳作法都應該檢討，如果涉及弊端，「這個該查就查，其實我也沒有第二句話 。」