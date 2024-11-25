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▲高雄市舒緹蘭馨國際交流協會響應國際終止婦女受暴日。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.25）

▲國際蘭馨交流協會中華民國總會響應國際終止婦女受暴日，展開全國各分會連線遊行活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.25）

國際蘭馨交流協會中華民國總會與世界接軌，今(25)日上午響應國際終止婦女受暴日，展開全國各分會連線遊行活動，現任總會總監王藝璇率全國蘭馨會員擴大宣導台灣的113反家暴專線及相關議題。南二區高雄市會及高雄欣荷會、高雄鳳凰會、高雄舒緹會、高雄八譽會、高雄真善美會等6個分會，在總會美洲聯盟理事蔡梅紅帶領下，從漢來巨蛋遊行到漢神巨蛋購物廣場前，沿途高呼「113一通‧關懷馬上通‧攜手反暴力‧妳我不缺席」口號，共同宣示保護全體婦女免於暴力威脅的決心。聯合國自1999年起訂11月25日為「國際終止婦女受暴日」，臺灣也在2006年成為全球第184個向聯合國申請加入「消除對婦女一切形式歧視公約」的國家，促使台灣的性別人權跟上國際腳步，讓兩性權益均獲得平等保障，逐步消除性別歧視。「您的參與就是改變的力量！」適逢「國際終止婦女受暴日」25週年，以「女人幫助女人」為宗旨的蘭馨國際交流協會透過實際行動響應，除承諾持續致力於推動性別平等與人權保障，並以具體行動支持婦女的安全與福祉，邀請所有民眾一同加入終止婦女受暴的行列，為打造安全、尊重與平等的社會共同努力。舒緹會會長何吳美華表示，今年是我國「家庭暴力防治法」立法施行第25週年，我們要與世界接軌，一同喚醒大眾重視消除各種形式暴力行為，對暴力行為不姑息，更要集結世界各地的力量團結起來，一起向暴力說「不」，期許一個沒有暴力行為侵害任何人的光明世界。值得一提的是，年高90多歲的舒緹會會姐許翠娥，也現身表達不容許婦女受暴力威脅的心聲，她表示，婦女將一生奉獻給家庭，對社會也有很大的貢獻，疼惜還來不及，堅決反對加諸在女性身上的各種暴力。