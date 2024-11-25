2024年第3屆WBSC世界棒球12強金牌冠軍隊伍，確定由中華隊奪下，賽事結果也讓世界棒球排名版圖出現變化，因為中華隊將進補高達1380分的冠軍積分，直接擠下墨西哥，暫居全世界棒球第2強國。
12強冠軍積分大進補！國際三大賽奪冠中華隊實至名歸
本次12強賽前，WBSC的積分統計中，由日本以5756分獨占榜單鰲頭，第二名則由中華台北與墨西哥以4118分並列，不過中華隊在2024年已經獲得755積分，反觀墨西哥只有358分進帳。
隨後到了12強開始，墨西哥在A組雖然是地主身分，但在最後一戰慘遭美國扣倒，最終以2勝3敗無緣晉級超級循環賽。反觀中華隊在B組預賽越戰越勇，陸續打敗宿敵韓國以及澳洲、多明尼加，只輸給強敵日本，以分組第二晉級超級循環賽。最終更在冠軍賽更上演奇蹟，以4:0完封日本武士，終結對手職業層級國際賽27連勝神話。
根據WBSC積分統計，國際三大賽事中，積分最高的就是12強賽，冠軍可獲得1380分進帳，至於強度更高的經典賽，則只有1150分，會造成這樣的差異，其實與世界棒壘球總會及美國職業棒球大聯盟MLB之間的競爭對於主導性的紛爭關聯，12強賽由WBSC主導，MLB不願放行40人名單，而WBSC則以積分差異來做抗衡。
本次中華隊在12強奪冠，進帳1380分之後，積分將達5498分，將甩開原本並列第二名，卻倒在A組預賽的墨西哥，直接獨佔全球第二名的位置；至於日本則將從原本的5756分加上12強亞軍的1102分，變成6858分，依舊穩居全球龍頭。
過去中華隊在WBSC積分榜單上，其實一直都是名列前茅的國家，但積分主要來源，卻都是三級、二級棒球國際賽事，也曾被質疑是「靠小朋友」才能在榜單上名列前茅。現如今中華隊成功在職業層級，且是三大國際賽事之一的12強賽中奪冠，締造歷史佳績，一掃過往的質疑聲浪。
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本次12強賽前，WBSC的積分統計中，由日本以5756分獨占榜單鰲頭，第二名則由中華台北與墨西哥以4118分並列，不過中華隊在2024年已經獲得755積分，反觀墨西哥只有358分進帳。
隨後到了12強開始，墨西哥在A組雖然是地主身分，但在最後一戰慘遭美國扣倒，最終以2勝3敗無緣晉級超級循環賽。反觀中華隊在B組預賽越戰越勇，陸續打敗宿敵韓國以及澳洲、多明尼加，只輸給強敵日本，以分組第二晉級超級循環賽。最終更在冠軍賽更上演奇蹟，以4:0完封日本武士，終結對手職業層級國際賽27連勝神話。
根據WBSC積分統計，國際三大賽事中，積分最高的就是12強賽，冠軍可獲得1380分進帳，至於強度更高的經典賽，則只有1150分，會造成這樣的差異，其實與世界棒壘球總會及美國職業棒球大聯盟MLB之間的競爭對於主導性的紛爭關聯，12強賽由WBSC主導，MLB不願放行40人名單，而WBSC則以積分差異來做抗衡。
本次中華隊在12強奪冠，進帳1380分之後，積分將達5498分，將甩開原本並列第二名，卻倒在A組預賽的墨西哥，直接獨佔全球第二名的位置；至於日本則將從原本的5756分加上12強亞軍的1102分，變成6858分，依舊穩居全球龍頭。
過去中華隊在WBSC積分榜單上，其實一直都是名列前茅的國家，但積分主要來源，卻都是三級、二級棒球國際賽事，也曾被質疑是「靠小朋友」才能在榜單上名列前茅。現如今中華隊成功在職業層級，且是三大國際賽事之一的12強賽中奪冠，締造歷史佳績，一掃過往的質疑聲浪。
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