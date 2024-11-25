我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍！ 台灣隊長陳傑憲功不可沒，獲得大會MVP，賽後落淚表示，「獻給天上的爸媽，你的兒子讓人很驕傲，希望你們有看到」；對此，國民黨立委柯志恩透露，陳傑憲的母親曾一度病危搶救，卻在聽到陳傑憲說：「媽！你要撐下去！我因為你而打棒球」而康復；陳也一路頂著不被看好的目光，勇奪世界冠軍，「帥炸！」柯志恩今（25）日在臉書發文表示，「帥炸、高雄子弟陳傑憲！」中華隊從不被看好卻一路挺進，最後勇奪世界冠軍，昨晚決戰日本，陳傑憲的3分全壘打居功厥偉，「事實上，本屆賽事傑憲是打擊王，表現令人驚豔，真的太優了！」柯志恩指出，7月初舉辦一場強化體育賽事防賭的公聽會，陳傑憲和周思齊都出席為運動員發聲，希望能建立防賭機制、成立防賭基金、並申請短期保險；一句「如果在國際賽受傷，誰能替我負責？」這是他的切身之痛，因他曾比賽受過傷，也因舊傷復發，被球隊移出，該季比賽就報銷了！柯志恩表示，「只要深入了解每一位發光發熱的球員，背後不知有多少淚水和汗水交織的故事。」；柯透露，陳傑憲從小打棒球，高中就到日本希望精進球技，但因家境不好必須分擔家計，無法留在日本發展故回到台灣加入台電，幾經輾轉雖很幸運被統一隊選上，但也曾因身體緊繃、接球失誤、屢屢失敗而失去信心，甚至被嫌棄，就像這次中華隊被揶揄可能倒數第二名，那種被輕視的感覺，真的不是滋味。柯志恩大讚，如今陳傑憲走出過去挫敗的陰影，憑藉優異表現，不僅讓自己站上成功巔峰，也幫助中華隊寫下歷史！了不起！「傑憲是高雄子弟，身為棒球教練的父親壯年離世，他的媽媽和一群朋友靠著一人幾千的小額捐款，成立一個高雄市微笑慈善會會微笑慈善會，投身公益卻低調行善。」柯志恩表示，「我的助理採訪過傑憲的母親，得知她曾一度病危搶救」，陳傑憲在母親耳畔說：「媽！你要撐下去！我因為你而打棒球，如果你走了，我的棒球夢也毀了」，這一番話激勵了母親也擊倒病魔、康復出院，「這對母子相依連心、彼此互勉的故事，實太感人了！」柯志恩表示，直到昨傑憲受訪，說出「謝謝天上的爸爸媽媽」，她們才驚訝傑憲的母親已離世，多麼令人遺憾與惋惜！「然而，我們深信傑憲的母親永遠以他的兒子為榮！也希望傑憲為了母親繼續追尋你最精彩的棒球夢！」