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▲想再次回溫中華隊奪冠的感動， 11/27起中華電信將開放冠軍戰VOD免費無限觀賞。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界12強棒球賽，掀起中華電信MOD、Hami Video收視熱潮，創下多項平台紀錄，Hami Video全站流量破億，MOD收視率超越巴黎奧運羽球「麟洋配」金牌戰。（圖／官方提供）

昨（24）晚的世界12強棒球賽，中華隊不只是贏了日本，還完封勁敵日本，終場以4比0奪下世界冠軍，締造職業等級國際賽的隊史首冠，頒獎時直播畫面帶到球員們留下英雄淚，全台資深球迷們也在電視前跟著飆淚，就算是一日球迷都激動不已。除了感謝中華隊選手們帶來的精彩比賽，也要大大感謝負責賽事轉播的愛爾達，同時中華電信大方提供Hami Video一日體驗券，讓不少一日球迷們都能同時應援。稍早中華電信宣布，中華電信MOD、Hami Video 11/27起將開放冠軍戰免費無限觀賞，讓球迷可不斷回味台灣棒球史上經典之役。世界12強棒球賽中華隊以4比0強勢完封勁敵日本奪下世界冠軍，締造職業等級國際賽的隊史首冠，感動無數國人，掀起中華電信MOD、Hami Video收視熱潮，創下多項平台紀錄，不僅Hami Video全站流量破億，為平台轉播棒球賽事最高紀錄，電視館/運動館網路訂閱數較去年同期成長近18倍；MOD專區單日客戶數超越巴黎奧運，收視率更一舉成為年度最高，MOD收視率超越巴黎奧運羽球「麟洋配」金牌戰；Hami Video APP也在Google Play與iOS App Store登上免費類第一名。中華隊在本屆12強賽戰況屢創高潮，中華電信MOD、Hami Video轉播中熱點回看前三名為中華對美國之役的七局上5分大局、首局開賽時刻與4局上先馳得點拿下分數，總點閱次數超越2023棒球經典賽，冠軍賽聊天室線上人數也刷新平台史上最高紀錄。中華隊在本屆12強賽事一路擊敗南韓、古巴、美國、日本等世界棒球勁旅勇奪金牌，中華電信MOD、Hami Video 11/27起將開放冠軍戰VOD免費無限觀賞，讓球迷得以不斷回味台灣棒球史上經典之役。此外，為慶祝中華隊奪冠，Hami Video單點影片買一送一，即日起至11/30訂閱Hami Video單次付費影片，限時加碼送一張單片抵用券。Hami Video電視館同步推出優惠，即日起中華電信5G客戶申辦年約方案每月只要79元，12/31前於Hami Video網頁/ APP訂閱電視館月租型方案享每月168元超值價。