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經濟部今（25）日公布10月工業生產指數100.60，與去年同月相比增加8.85%，呈現連續8個月成長。累計今（2024）年1到10月工業生產指數年增10.68%，製造業生產指數年增11.11%。經濟部表示，10月製造業生產指數100.6、年增8.85%，10月製造業生產指數100.51、年增9.32%，皆呈現連8紅。其中，資訊電子產業方面，電子零組件業創歷年單月新高，年增16.47%，主要是積體電路業受惠高效能運算及人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工增量，也使指數同創歷年單月新高，年增19.78%。電腦電子產品及光學製品業受惠半導體產業投資動能績增，帶動相關檢測設備需求成長，使得生產指數創歷年同月新高，年增4.35%。經濟部表示，傳統產業方面，受到全球景氣成長力道較緩，鋼鐵市場需求平疲，加上國內石化廠商產線排修而減產，使基本金屬業年減3.52%，化學材料及肥料業年減5%，汽車及其零組件業年減12.59%。其中，汽車及其零件業減少，主因受部分車款零件短缺，進口車競爭及汽車零件訂單縮減，加上去年同月基數偏高影響。此外，機械設備業受惠半導體產能擴場動能強勁，年增11.06%展望未來，經濟部表示，全球經濟成長動能仍受到美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，隨人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展，國內半導體高階製程及伺服器相關供應鏈需求延續，加上年終採購旺季備貨需求接續釋出，可望挹注我國製造業生產動能續呈成長。