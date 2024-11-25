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▲黃偉哲高度關注參與2024世界棒球12強賽，除了事先規畫台南市永華國民運動中心、台南市立棒球場、新營南瀛綠都心公園等地同步轉播。(圖／南市府提供)

世界12強棒球賽台灣隊昨晚以4比0在東京巨蛋完封日本隊，終結日本隊27連勝，更創下首度棒球12強冠軍。臺南市長黃偉哲今(25)日宣布獎金加碼，代表隊選手及教練團名單中，凡設籍台南或來自統一獅的選手以及教練，通通加碼獎金！其中台灣隊長的陳傑憲、鬼王林安可、PJK潘傑楷等三位設籍台南且又是統一獅的選手可領獎金百萬！黃偉哲高度關注參與2024世界棒球12強賽，除了事先規畫台南市永華國民運動中心、台南市立棒球場、新營南瀛綠都心公園等地同步轉播，邀請熱血民眾一起到現場為台灣集氣加油，昨(24)晚也到現場和民眾一同觀賽，齊喊口號「Team 台灣、挺台灣」集氣為台灣隊加油。黃偉哲表示，昨晚精彩的一役令人動容，他也在新營轉播現場與市民朋友一同見證歷史。「感謝臺灣英雄的精彩表現，為我們帶來無比的驕傲與感動！牛棚教練王建民於賽後受訪提到，這是一個屬於年輕人的世代，他們做到了！彭政閔打擊教練也感謝場上選手堅持到最後一刻，完成國人心中最想完成的夢。黃偉哲指出，這次比賽陣容中有許多臺南市籍以及於臺南在地職棒球隊統一獅的球員，包含在冠軍戰中擊出關鍵3分全壘打的臺灣隊長陳傑憲、表現出色的林安可、潘傑楷、邱智呈外，還有投手郭俊麟等。為表彰選手的優異表現，臺南市籍球員特別加碼國光獎金的一成70萬元獎金，如為在地球團統一獅的球員也加碼30萬元予以鼓勵，兩者皆符合者最高可獲得100萬元獎金。黃偉哲也感謝這次台灣隊教練團的付出與奉獻，加碼舉凡設籍台南市或統一獅球團暨加碼30萬元獎金。黃偉哲認為，棒球不僅是台灣的國球，更是Team Taiwan團結的象徵。「亞太國際棒球訓練中心」即將落成，11月30日起在亞太國際棒球訓練中心舉行「臺南棒球歷史展」，展現臺灣輝煌棒球史。未來，台南市政府將繼續全力支持棒球運動，讓更多年輕選手站上國際舞台，讓台灣的棒球之光持續閃耀！