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▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅音樂會，有超過200位輪椅族朋友與陪伴的親友踴躍參與。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅音樂會。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅音樂會，歌手賣力演出，場面互動熱烈溫馨。(圖／中鋼公司提供)

▲高雄榮民總醫院復健醫學部主治醫師何正宇(左2)、耕心療癒診所院長林耕新(右1)、陳眼科診所院長陳遵仁(右2)、家佳診所院長黃光輝(左1)到場，義務提供輪椅族最暖心的健康諮詢，讓參與者在音樂會中身心舒暢、徜徉在各界的暖心支持下滿載而歸。(圖／中鋼公司提供)

中鋼集團教育基金會於23日晚間，在高雄市立美術館雕塑大廳，舉辦張正傑輪椅音樂會，吸引200多位輪椅族朋友與陪伴的親友踴躍參與，現場呈現歌劇精選之美，並有4位醫師在場義務提供輪椅族最暖心的健康諮詢服務，場面溫馨感人。中鋼集團教育基金會張正傑輪椅音樂會，是由中鋼公司總經理陳守道兼中鋼集團教育基金會董事，以及中鋼公司行政副總經理兼中鋼集團教育基金會執行長黃一中共同主持，高雄市政府社會局局長蔡宛芬、高雄市立美術館代理館長林羿妏、高雄捷運公司助理副總經理石耀誠、高雄市產業創新發展協會理事長盧福淇、康揚輔具公司董事長陳英俊等人與會。中鋼公司總經理陳守道表示，一年一度的輪椅族音樂會今(113)年已邁入第10周年，回首過去，2015年首次在高雄捷運美麗島站光之穹頂公共空間舉辦，中間經歷張正傑左手受傷、疫情等挑戰，張正傑和中鋼基金會始終堅守與輪椅族朋友們的承諾，為讓輪椅族朋友們耳目一新，在10周年之際，移師高雄美術館雕塑大廳舉行，宛如置身於華麗的歌劇院欣賞國際水準的音樂演出。此次張正傑輪椅音樂會，有女高音賴玨妤、次女高音鄭海芸、男高音王典、男中音林政勳等4位各具特色知名聲樂家，以及張正傑與小提琴家歐之瑀、張芝庭及中提琴家徐曉虹組成的弦樂四重奏，以蕩氣迴腸的旋律呈現多首經典歌劇選曲—比才的卡門、羅西尼的塞維利亞的理髮師、普契尼的公主徹夜未眠、威爾第的善變的女人等曲目，讓輪椅族朋友們在這一場音樂會中欣賞到十餘部歌劇的精華。會中也由高雄榮民總醫院復健醫學部主治醫師何正宇、耕心療癒診所院長林耕新、陳眼科診所院長陳遵仁、家佳診所院長黃光輝到場，義務提供輪椅族最暖心的健康諮詢服務，讓參與者在音樂會中身心舒暢、徜徉在各界的暖心支持下滿載而歸。弦外之音團藝術總監兼大提琴家張正傑指出，輪椅族朋友們臉上滿足的笑容，是他年年堅持舉辦此活動的最大動力，並由衷地感謝中鋼集團教育基金會與高雄捷運公司連續10年來的支持，同時也感謝首次加入的高雄市立美術館、高雄市產業創新發展協會與康揚輔具等單位，讓此次音樂會得以順利舉行，盼相約明(114)年再聚首，築起深厚情誼。