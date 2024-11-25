中華隊在2024第三屆世界12強棒球賽上奪冠，以4：0擊敗衛冕冠軍日本隊，拿到得來不易的一座世界冠軍，讓全台球迷為之瘋狂、感動。有不少因本屆中華隊才開始看棒球的球迷，對於規則還不是這麼了解，對於昨天冠軍賽最後一回合，一壘手朱育賢接球後踩壘「一次死兩個」的原因不是很清楚，也因此在網路上發出詢問，吸引不少討論。
朱育賢一腳死兩個？球迷發出疑問
本場比賽最後時刻，朱育賢接殺栗原陵矢擊出的一壘方向的平飛球，之後立刻踩一壘壘包，封殺了回壘不及的森下翔太，形成一個雙殺回合，也抓到9局下的第3個出局數，結束這一場比賽。
賽後有球迷看不懂這一回合，發起問題說「為什麼朱育賢踩一壘死兩個？」其實並不是踩一腳就抓到兩個出局數，這可以分為兩個動作「接殺」和「踩一壘」，各算一個出局數。因為以棒球規則來說，這一球沒有落地，跑者必須等球接殺後才能離壘，否則就是處於封殺狀態，守備球員接球踩壘就可以抓到出局數。
但如果是球已經落地，那就是另一種情況了，變成比賽進行中，壘上跑者可以直接跑壘，無須回壘，那該一回合就會變成另一種情形。所以這一回合之所以能抓到兩出局數，是因為一壘手接殺（打者）加上迅速踩壘封殺（一壘跑者回壘不及）的結果。
在棒球比賽中什麼是封殺？
在棒球中，封殺是指當跑壘員尚未到達壘包時，球已經被傳到守備者手中，並成功使跑壘員出局。封殺常見的情況包括：跑者被迫前進至下一個壘包時，守備者接到球先到；在壘包之間夾殺；或是高飛球被接殺後，跑者返回壘包時被守備者封殺。封殺與觸殺的區別在於，封殺只需讓球先到達壘包即可。
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本場比賽最後時刻，朱育賢接殺栗原陵矢擊出的一壘方向的平飛球，之後立刻踩一壘壘包，封殺了回壘不及的森下翔太，形成一個雙殺回合，也抓到9局下的第3個出局數，結束這一場比賽。
賽後有球迷看不懂這一回合，發起問題說「為什麼朱育賢踩一壘死兩個？」其實並不是踩一腳就抓到兩個出局數，這可以分為兩個動作「接殺」和「踩一壘」，各算一個出局數。因為以棒球規則來說，這一球沒有落地，跑者必須等球接殺後才能離壘，否則就是處於封殺狀態，守備球員接球踩壘就可以抓到出局數。
但如果是球已經落地，那就是另一種情況了，變成比賽進行中，壘上跑者可以直接跑壘，無須回壘，那該一回合就會變成另一種情形。所以這一回合之所以能抓到兩出局數，是因為一壘手接殺（打者）加上迅速踩壘封殺（一壘跑者回壘不及）的結果。
在棒球比賽中什麼是封殺？
在棒球中，封殺是指當跑壘員尚未到達壘包時，球已經被傳到守備者手中，並成功使跑壘員出局。封殺常見的情況包括：跑者被迫前進至下一個壘包時，守備者接到球先到；在壘包之間夾殺；或是高飛球被接殺後，跑者返回壘包時被守備者封殺。封殺與觸殺的區別在於，封殺只需讓球先到達壘包即可。
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