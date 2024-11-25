民進黨執政重要國防建設成果的潛艦國造計劃海鯤號，遭藍委質疑測試過程缺失重重，主張大砍預算。國民黨立委馬文君今天在臉書連4問，指出海鯤號去年9月辦了不沾水的下水典禮，400多天以來光是泊港測試，就有數十項缺失，交艦期程就算一切順利，也長達14年，因此她已提案，海鯤號通過測試之前不該再編預算，並主張2800多億、橫跨4個總統任期的傳統潛艦造艦計畫，應該重新評估必要性。
馬文君今（25）日在臉書連4問，一問有多少國人知道，海鯤號去年9月辦了不沾水的「下水典禮」至今超過400天，只是泊港測試，就有數十項缺失，根本還沒有出過海，遑論通過海試，通過了海試，還有作戰測試。
她二問有多少國人知道，海軍一邊宣稱，最快明年春天就能進行海試，卻低調地將海鯤號交艦結案的日期展延4年，要到2029年。
三問黃曙光與郭璽兩人去年一搭一唱，把海鯤號技術戰力吹上了天，結果改朝換代之後不受重用，郭璽又搖身一變成了「爆料者」詆毀唱衰，改口海鯤號「心臟」裝備根本沒到貨。
四問賴政府的造艦計畫，預計7艘耗資2800多億元，交艦期程就算一切順利，也長達14年，2040年的戰場環境、武器裝備、戰略戰術，還需要90年代技術的柴油潛艦？這筆投資值得嗎？用來造無人機，無人艇不會更有效益嗎？
馬文君表示已經提案，在海鯤號通過測試之前，不該再編預算。14年2800多億、橫跨4個總統任期的傳統潛艦造艦計畫，也應重新評估必要性。並呼籲民進黨政府，不要只會用情緒性語言煽動民粹，反對她行使立委權責。她認為浪費國防預算、錯置國防資源，才是真正的出賣國家。
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她二問有多少國人知道，海軍一邊宣稱，最快明年春天就能進行海試，卻低調地將海鯤號交艦結案的日期展延4年，要到2029年。
三問黃曙光與郭璽兩人去年一搭一唱，把海鯤號技術戰力吹上了天，結果改朝換代之後不受重用，郭璽又搖身一變成了「爆料者」詆毀唱衰，改口海鯤號「心臟」裝備根本沒到貨。
四問賴政府的造艦計畫，預計7艘耗資2800多億元，交艦期程就算一切順利，也長達14年，2040年的戰場環境、武器裝備、戰略戰術，還需要90年代技術的柴油潛艦？這筆投資值得嗎？用來造無人機，無人艇不會更有效益嗎？
馬文君表示已經提案，在海鯤號通過測試之前，不該再編預算。14年2800多億、橫跨4個總統任期的傳統潛艦造艦計畫，也應重新評估必要性。並呼籲民進黨政府，不要只會用情緒性語言煽動民粹，反對她行使立委權責。她認為浪費國防預算、錯置國防資源，才是真正的出賣國家。