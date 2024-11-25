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▲中鋼公司連續14年獲經濟部產業發展署產業溫室氣體自願減量績優廠商之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司積極推動節能減碳工作，今(113)年已連續第14年獲經濟部產業發展署產業溫室氣體自願減量績優廠商之殊榮，於今(25)日，在台北市集思台大會議中心所舉辦的2024產業淨零轉型成果發表及研討會中，由經濟部產業發展署署長楊志清頒發獎牌，由中鋼公司環境保護處處長吳一民代表受獎，以資鼓勵。中鋼公司董事長黃建智表示，經濟部產業發展署為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，自民國94年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼公司於去(112)年合計提列多達181件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪，確認年減碳量高達32.1萬噸CO2e，減碳成效為前(111)年4倍之多，相當於830座大安森林公園年吸碳量，因而於今年度再次榮獲溫室氣體自願減量績優廠商，這也是中鋼連續14年獲獎，顯示中鋼近年擘劃多元減碳策略，在全體同仁努力實踐下，積小勝為大勝，累積出有目共睹的減碳佳績。黃建智說，在煉鐵製程方面，主要以天然開採的鐵礦砂為原料，和冶金煤冶煉的焦炭及助熔劑一同從高爐頂端投料，再利用熱風爐將攝氏1200度熱風吹進高爐，透過還原化學反應產出鐵水，中鋼去年所提報的減碳專案，以「3號高爐操作技術精進」成效最為顯著。黃建智並說，高爐頂端投入多達幾十萬顆原料，佈料好壞攸關燃燒及透氣，中鋼利用投料角度調整優化，大幅提升氣體利用率，另外，在高爐中段設置鼓風爐參數自動調整系統，透過精準的熱風噴吹控制，提高爐氣品質及促進熔融效率，並進一步穩定高爐出鐵時間，使得3號高爐不僅1年達到減量17.1萬公噸CO2e的優異成效，且1年也能節省約新台幣4.65億元的能耗成本。黃建智指出，在軋鋼製程部分，中鋼去年也提報「第2熱軋工場扁鋼胚智慧動態間距出爐系統」減碳專案，他說，熱軋工場常態以3塊扁鋼胚分別在熱軋產線不同製程階段進行軋延，高溫鋼胚表面接觸空氣會快速氧化生銹，中鋼過往須啟動4台泵浦驅動執行噴水除銹作業，以確保鋼材表面品質符合客戶需求。但為達到深度節能效益，經過中鋼現場工程師創意發想，除了修改原製程電腦採用的程控軟體，也導入智慧化技術創建「扁鋼胚智慧動態間距出爐」模組，將2台最大用水量的粗軋除銹器與精軋除銹器錯開噴水，不但節省尖峰用水量，也成功減用1台泵浦，每年可減少用電量達1900萬度，換算減碳量達9,390噸CO2e，成效卓著。