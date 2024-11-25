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涉光電弊案的台鹽綠能前董事長陳啟昱，在逃亡多日後，今（25）日上午在律師陪同下到台南地檢署投案，外界紛紛揣測陳投案，可能是早已和人串通好說辭；前立委郭正亮推測，可能是有「高人」透過管道聯絡到陳啟昱，對他「恩威並施」，逼他出來。郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中質疑，陳啟昱逃亡的25天中，南檢是否有在抓人？如果有的話，為什麼抓不到？懸賞通緝專報是否張貼到各地？追捕的規模是否和抓十大槍擊要犯一樣？陳啟昱投案前又躲在何處？誰藏匿他的？郭正亮認為，陳啟昱逃亡的時間，是有「高人」是可以連絡上他，跟他講實際狀況的，今日投案後，會不會被出賣要看後續，但按照經驗，應有「高人」對陳恩威並施，威脅陳如果不投案，將會面臨很重的刑責，周邊的親人也會受到波及，「他會被逼出來一定是有更嚴厲的條件，說不出來後果會更嚴重」。