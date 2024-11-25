2024年第3屆WBSC世界棒球12強金牌冠軍隊伍，確定由中華隊奪下，「台灣隊長」陳傑憲一人囊括大會MVP、最佳陣容外野手、最佳防守球員和打擊王4個獎項，陳傑憲賽後淚崩表示「要把冠軍獻給家人和天上的父母」。而陳傑憲的母親「娟姐」黃淑娟在高雄社福界相當有名，於2019年創辦「高雄市微笑慈善會」，由於過去曾因染上惡習，一度成為街友，而陳傑憲帶著酒窩的溫暖的微笑，讓她能重新振作起來，後來更以此命名成立慈善會扶助街友。

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中華隊昨天創下全台輝煌時刻，拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊長陳傑憲帶領台灣隊拿下冠軍，賽後受訪時表示，特別感謝在天上的爸媽，希望爸媽在天上，能夠看到自己的好成績。

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊昨天創下全台輝煌時刻，拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊長陳傑憲帶領台灣隊拿下冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
陳傑憲的母親「娟姐」黃淑娟過去因為婚姻生活不美滿，與先生離異後染上惡習，甚至身陷囹圄，出獄後黃淑娟身體狀況一落千丈，需要靠洗腎維持生命，受不了打擊之下精神崩潰，娟姐一度淪為街友，兒女們想帶她回家，她卻認不出自己的兒女，碰壁之下只能在背後默默守護，四處在球場征戰的陳傑憲，請哥哥在媽媽時常出現的便利商店寄錢，讓她隨時能去取用食物，三餐有著落。

當了街友1年多的娟姐，日日徘徊在高雄火車站，某天娟姐跟著其他街友去領愛心麵，吃到熱騰騰的愛心麵後，讓娟姐想起自己也是有家的人，也在接到陳傑憲賽後報喜的電話，讓她決心重新振作，回家與兒女團圓。

母子團聚後，娟姐下定決心要回饋社會，並用陳傑憲的招牌笑容命名，創立了「高雄市微笑慈善會」，協助街友走過人生低谷。娟姐已在2023年1月因病逝世，但她的「高雄市微笑慈善會」仍持續運作，固定募集愛心關懷民生物資、慰問轄區弱勢及中低收入戶、發放日常生活日用品，並收容安置街友等。


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