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▲中華隊昨天創下全台輝煌時刻，拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊長陳傑憲帶領台灣隊拿下冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024年第3屆WBSC世界棒球12強金牌冠軍隊伍，確定由中華隊奪下，「台灣隊長」陳傑憲一人囊括大會MVP、最佳陣容外野手、最佳防守球員和打擊王4個獎項，陳傑憲賽後淚崩表示「要把冠軍獻給家人和天上的父母」。而陳傑憲的母親「娟姐」黃淑娟在高雄社福界相當有名，於2019年創辦「高雄市微笑慈善會」，由於過去曾因染上惡習，一度成為街友，而陳傑憲帶著酒窩的溫暖的微笑，讓她能重新振作起來，後來更以此命名成立慈善會扶助街友。中華隊昨天創下全台輝煌時刻，拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊長陳傑憲帶領台灣隊拿下冠軍，賽後受訪時表示，特別感謝在天上的爸媽，希望爸媽在天上，能夠看到自己的好成績。陳傑憲的母親「娟姐」黃淑娟過去因為婚姻生活不美滿，與先生離異後染上惡習，甚至身陷囹圄，出獄後黃淑娟身體狀況一落千丈，需要靠洗腎維持生命，受不了打擊之下精神崩潰，娟姐一度淪為街友，兒女們想帶她回家，她卻認不出自己的兒女，碰壁之下只能在背後默默守護，四處在球場征戰的陳傑憲，請哥哥在媽媽時常出現的便利商店寄錢，讓她隨時能去取用食物，三餐有著落。當了街友1年多的娟姐，日日徘徊在高雄火車站，某天娟姐跟著其他街友去領愛心麵，吃到熱騰騰的愛心麵後，讓娟姐想起自己也是有家的人，也在接到陳傑憲賽後報喜的電話，讓她決心重新振作，回家與兒女團圓。母子團聚後，娟姐下定決心要回饋社會，並用陳傑憲的招牌笑容命名，創立了「高雄市微笑慈善會」，協助街友走過人生低谷。娟姐已在2023年1月因病逝世，但她的「高雄市微笑慈善會」仍持續運作，固定募集愛心關懷民生物資、慰問轄區弱勢及中低收入戶、發放日常生活日用品，並收容安置街友等。