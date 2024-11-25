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世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，終結日本在國際賽事27連勝紀錄，首次在國際賽事中奪得冠軍。不過除了賽事進展之外，在中華隊牛棚與休息區中，那一顆非常顯眼的巨大骰子，更是頻頻抓住了日本球迷的眼光，讓他們紛紛討論「這到底是什麼」，還有日媒記者好奇向台灣媒體打聽。根據日媒「THE ANSWER」報導，當12強冠軍賽進行時，轉播鏡頭偶爾會拍到中華隊牛棚與休息區的時候，會看見一顆巨大的骰子放在那裡，而當選手們在休息區歡呼的時候，骰子也會被拿出來，仔細觀察還能發現，骰子的六面點數都是「6」。在社群平台X（舊稱推特）上，更引發了大量討論，有不少日本網友紛紛留言，詢問「那個骰子到底有什麼含義？」、「好好奇」、「這到底是什麼？」、「台灣的骰子是怎麼回事？？？？」一名在東京巨蛋現場的女記者就透露，這個骰子是郭俊麟投手從粉絲那裡收到的禮物。郭俊麟在台灣被稱為「骰子投手」，因為他的表現起伏不定，大家笑稱他的投球狀態就像擲骰子一樣，可能出現「1」也可能是「6」。骰子是郭俊麟在2015至2019年效力西武獅隊時，由球迷送給他的禮物，以他的外號為靈感，期待他發揮絕佳表現。骰子原本其中兩面是6，還有四面是5，但後續球隊工作人員將骰子的每個面都改成了「6」，象徵希望他保持最佳狀態。日本網友得知骰子的寓意後，表示「原來如此，一直很在意那顆骰子」、「這是團隊心理教練的提案嗎，DeNa的牛棚也有類似的情緒開關裝置」、「這代表在決賽時，日本武士隊骰出了『1』的那面呢，卻連在得分板寫下1都無法做到…」還有人提到被稱為「平成怪物」的了昔日王牌投手松坂大輔，指出「和松坂在波士頓紅襪隊時期一樣，因為不穩定的投球而被稱為『Dice-K』，也是骰子的意思。」松坂大輔仍未退休之前，被美國媒體暱稱為「Dice-K」，主要是取大輔的羅馬拼音Daisuke，將之改為原意為骰子的Dice，有一擲定乾坤或紅襪將他當成下賭注的大籌碼含意；K則是代表他的三振能力。