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▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

世界12強棒球賽於昨（24）日晚間迎來台日冠軍賽，中華隊以4比0完封勁敵日本，獲得世界冠軍，全台熱血沸騰。東森新聞台轉播12強棒球賽，中華對日本的冠軍大戰，比賽直播吸引354.2萬人收看，瞬間最高收視達到TVR 10.18。本屆世界棒球12強賽，東森電視家族頻道共直播32場比賽，首播加上重播共吸引785.3萬人收看。超高收視相當於全台4歲以上民眾有36.2%、每3人就有1人曾觀看東森電視轉播。並且在中華隊勝利奪冠後，東森新聞台從昨天晚間9點多比賽結束到今天凌晨1點，全面報導中華隊奪冠新聞，並穿插『12強看東森‧魔球寫歷史』特別報導節目，TVR亦達3.34。昨晚中華隊奪冠新聞報導共吸引322.6萬民眾收看，第一時間同享勝利的喜悅。再加上東森新聞台出動最多組記者在台北大巨蛋及前進東京巨蛋現場製作最即時、最深入、最全面的新聞報導，帶動全台瘋12強棒球賽的熱潮。