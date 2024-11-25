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行政院上週五宣布由民進黨立委洪申翰接任勞動部長。然而，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）卻指他以往過度偏袒移工，抗議其接任。對此，洪申翰明說，「我不是挺移工，我是挺勞工」，對於本勞、移工都挺，更明言挺移工、勞工對於勞動部長不是理所當然的事情？雇主協會23日凌晨發出聲明，指洪申翰與眾多「挺移工聯盟」合作，只顧爭取外籍看護工權益，而罔顧台灣失能者家庭因為照護需求，認為與其派任一個毫無勞動專業，且長久以來造成弱勢家庭因為外勞逃逸、看護工加薪、仲介費高昂、照護無法零空窗等惡法的洪申翰為準勞動部部長，還不如讓失能重症者「安樂死」。對此，洪申翰過去受訪提過，自己想要補齊台灣長久以來移工政策面的缺陷。而他今天則強調，國內部份家事移工受雇於嚴重失能的弱勢雇主，確實應該特別關懷，期望減少中間的不當仲介行為的剝削，對於雇主跟移工都有幫助，特別舉例，「買工費」嚴重問題相當重視，相當重視，相信勞動部也相當清楚，所以也會繼續努力。外界頻頻針對，洪申翰高中學歷、勞工資歷少等進行檢驗，認為他無法勝任勞動部長工作。他回應，「我確實不敢說我在勞工行政上是專業」，針對具有建設性的意見都虛心參考，但他過去4年都在衛環委員會委員，中間也推動《勞工職業災害保險及保護法》，也多次為警消醫護輪班輪休和職類派遣工爭取保障權益，相信這些成果檢驗。至於有在野黨質疑他今年2月未即時處理北分署長謝宜容情況，他解釋，自己過去曾經聽聞前謝宜容情況，並有向勞動部反映，但無奈當時沒有證據、陳情人願意出面開記者會，也沒有行政權，所以自己只有向勞動部反映，但並沒有解決，「我知道，這其中必定有一些官僚主義在阻擾」，但說他吃案或施壓，就完全不是事實。如今接任勞動部長，上任後要推動什麼勞動政策？洪申翰提到，當台灣社會進入高齡、少子化時，青壯年受雇勞工必須要負擔更多照顧壓力，因此如何推動「照顧不離職」是他一個很重要目標，避免這些勞工因為要顧老顧小，就被迫離職，對於整體勞動政策不是件好事。另外，針對勞發署發生同仁「加班打假卡」情況，洪申翰上週在立院質詢時提到應該要全面檢討，如今擔任勞動部長，媒體詢問應該如何改善？他苦笑，上週質詢是以立委身分談此事，如今換成部長身分，理解許多同仁被要求大量加班，又不讓大家報加班，形塑成「打假卡」的文化，認為這樣的文化在勞動部應該要盡力去避免，否則怎麼去對其他的職場環境、企業進行勞動檢查，因此會盡快要求改善。