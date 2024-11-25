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▲45歲能見篤史，曾效力於阪神虎、歐力士猛牛 等隊，生涯出賽474場，投球戰績為104勝93敗，他曾在2013年WBC中為日本隊效力。（圖／美聯社資料照／達志影像）

根據日本媒體《共同通訊社》25日的報導，剛剛在第三屆WBSC世界12強賽丟掉冠軍的日本隊，不到24小時就有大動作，宣布松田宣浩和能見篤史將將分別擔任2026年世界棒球經典賽（WBC）日本代表的打擊教練和投手教練。松田在日本職棒生涯中曾效力於福岡軟銀等隊，並有豐富的日本代表經驗，曾參加2013年和2017年的WBC。能見則在阪神等隊度過職業生涯，並參加過2013年WBC，通算有104勝的佳績。日本隊這次爆冷輸給中華隊丟冠，無緣衛冕世界12強賽冠軍，他們此前正處於國際賽27連勝、4連冠當中。輸球後國內開始有一些輿論批評，認為日本此次太過注重磨練新生代球員，而沒有注重大賽成績，並希望球隊能在WBC「雪恥」，完成衛冕。在去年春天，日本隊在WBC冠軍戰擊敗美國，拿下賽史第3冠，大谷翔平三振Mike Trout的一幕，成為棒球史上的經典一幕。2026年，前者是否會再次披上日本隊戰袍，外界都很期待。松田宣浩41歲，曾效力於福岡軟銀等隊，日職打擊成績為1832支安打、敲出301支本壘打、打回991分打點，並參與過2013年和2017年的WBC經典賽，具有豐富的日本國家隊經驗。2022年他在巨人隊結束了職業生涯。45歲能見篤史，曾效力於阪神虎、歐力士猛牛 等隊，生涯出賽474場，投球戰績為104勝93敗，他曾在2013年WBC中為日本隊效力。2022年他宣布退休。