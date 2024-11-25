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▲峮峮在東京巨蛋為中華隊加油，穿上有「最強」兩字的球衣，果然中華隊就拿下冠軍。（圖／摘自IG）

▲峮峮前往東京觀戰，為中華隊的表現感到驕傲又感動。（圖／摘自IG）

▲林倪安看到中華隊得到冠軍，開心的在東京巨蛋劈腿大秀「一字馬」，還把國旗都亮出來。（圖／摘自IG）

令全台民眾振奮的2024世界棒球12強賽結果，中華隊擊敗日本隊勇奪冠軍，目前為中信兄弟「Passion Sisters」超人氣啦啦隊員的峮峮也趕到日本，親自為中華健兒應援，更目睹了奪冠的光榮時刻。她在社群網站上發布了東京行的照片，寫道：「今年年末幸福感加倍，短短的期間體驗了兩次的冠軍，每一刻都是那麼的觸動人心..#你怎麼能不愛棒球」還自招：「有哭的人請舉手，我先。」網友忍不住留言回應：「台灣最強！！（啦啦隊也是）」中華隊此次在12強打出驚人佳績，奪得冠軍榮耀，讓全台為之沸騰。峮峮發布自己在東京巨蛋觀戰的圖文，網友注意到她竟然把隊長陳傑憲的頭截掉，她只好解釋：「我的重點是比數啦。」原來是為了保留畫面裡的中華隊與日本隊4:0的比數，只有被迫裁去陳傑憲帥氣的臉蛋。峮峮前去應援也上了東京巨蛋的轉播螢幕，她用手比出愛心，模樣依然俏皮可愛，也由於這1、2個月她先是歡慶中信兄弟贏得中職年度總冠軍，到了東京又看到中華隊拿下第一，才會覺得幸福感加倍，網友也留言寫道：「有山君得冠軍。」認為她是幸運女神。除了各啦啦隊女神為中華隊奪冠又感動又開心，也是自己跑到東京觀戰的「國光女神」之一林倪安，之前曾在社群網站發文否認自己是蹭12強熱度，表示11年前就曾以啦啦隊員的身分在東京巨蛋為當時的中華隊加油。這一次她終於看到中華隊揚眉吐氣、打敗日本，開心在球場上大秀一字馬的劈腿神技，還秀出國旗，開心慶祝這個光榮時刻。